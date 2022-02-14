Как в Израиле? В Днепре построят новый Центр теробороны

В Днепре появится современный Центр теробороны. / Фото: Коллаж: Сегодня

Днепр на фоне нарастания угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину начинает создавать городской Центр территориальной обороны. На это из городского бюджета выделили 100 миллионов гривен.

Об этом сообщил мер Днепра Борис Филатов в Facebook.

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Он считает, что война с Россией в ближайшие дни не начнется. Однако с таким соседом Украине придется жить не одно десятилетие.

"Я абсолютно уверен в том, что большой войны не будет ни 16-го, ни 20-го, ни 22-го, а вот то, что наши злые соседи не оставят нас в покое никогда – это непреложный факт. Тут многие кричали о том, что "как было бы хорошо, если бы Украина была похожа на Израиль". Ну что докричались? Получите", – написал Филатов.

Каким будет Центр теробороны в Днепре

Мер города поставил задачу сделать такой Центр "модным, популярным и удобным".

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"Мы начинаем проектирование современного комплекса обороны и безопасности, где каждый желающий от мала до велика сможет также сам либо с семьей (!) проводить время, совершенствуя себя занятиями военной, военно-спортивной подготовкой, под руководством наших Вооруженных сил, с участием города, но на принципиально новой профессиональной основе", – рассказал Филатов.

По его словам, это будет единый Центр сопротивления, где будут оперативно и профессионально решаться любые вопросы организации обороны и военно-патриотического воспитания в Днепре.

Что будет входить в этот Центр:

Единый комплекс для размещения, управления, рекрутинга, подготовки, снабжения, военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи, изучения истории для нашей бригады Территориальной обороны ВСУ, а также гражданских добровольческих формирований и структур гражданской обороны, предусмотренных законом.

В Центре смогут заниматься не только резервисты, но и их дети, жены и родители.

"Чтобы люди не отрывались от семьи, а наоборот, чтобы занятия в ТРО могли стать популярным семейным мероприятием. Центр обороны должен стать главным хабом для коммуникации и проведения встреч друзей-патриотов. Военно-патриотическая подготовка должна быть максимально удобной и полезной для саморазвития человека. Мы должны максимально эффективно использовать важный ресурс добровольца – его время", – считает Филатов.

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Центр должен быть размещен в черте города, чтобы там были удобные коммуникации и туда было легко добраться, чтобы было место для развития там же различных активностей, комфортной общественной среды.

В Центре, кроме административных объектов, обустроят полигон для огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовки, практической и снайперской стрельбы, курсов выживания, ориентирования, гражданской обороны, боя в городе, различных тиров и стрельбищ, тактического поля, полосы препятствий.

Мер попросил горожан, которые имеют компетенции, знания, мотивацию, принять участие в разработке проекта такого Центра, определению наиболее удобного места базирования. Ответственность за постройку центра Филатов лично взял на себя.

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