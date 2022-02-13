До сих пор не укомплектованы? Сколько военных уже служат в Силах терробороны

Контракты на службу в теритриальной обороне должны быть заключены с 10 тысячами военнослужащими

Силы терробороны укомплектованы всего на 70%. / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на 13 февраля, в ряды территориальной обороны еще не вступило достаточное количество людей. Пока структура укомплектована всего на 70%.

Об этом в интервью телеканалу Украина 24 сообщил командующий Силами территориальной обороны Юрий Галушкин.

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Он пояснил, что в составе Сил территориальной обороны на постоянной основе должны проходить службу 10 тысяч военных.

"По состоянию на настоящее время мы укомплектованы почти на 70%. А пограничные бригады на 70-75%", – рассказал Галушкин.

Командующий также добавил, что в Украине должны создать 29 бригад и 150 батальонов сил территориальной обороны, в которых на постоянной основе будут служить военные.

"В пунктах постоянной дислокации они будут содержать материально-технические средства, оружие, боеприпасы на приписанный личный состав. То есть заключили контракт резервиста в этих батальонах и бригадах. Таких резервистов в Украине может быть около 130 тысяч военнослужащих" , – объяснил Галушкин.

Как попасть в ряды территориальной обороны

Желающие вступить в ряды теробороны могут обращаться в районные и областные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) по месту жительства. Там им предоставят разъяснение и помогут оформить необходимые документы.

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Среди преимуществ службы в теробороне следующие:

Военные будут служить рядом с домом и, по сути, будут защищать свою малую родину.

рядом с домом и, по сути, будут защищать свою малую родину. Все военные будут гарантированно получать денежное обеспечение в соответствии со штатным расписанием.

Им будет предоставляться бесплатная квалифицированная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения.

За всеми военнослужащими будет сохраняться место работы, где они работали на время призыва.

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