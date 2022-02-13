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Досі не укомплектовані? Скільки військових вже служать в Силах тероборони

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13 лютого, 19:41
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Контракти на службу в теритріальній обороні мають укласти з 10 тисячами військовослужбовцями
Сили тероборони укомплектовані лише на 70%.
Сили тероборони укомплектовані лише на 70%. / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 13 лютого, до лав територіальної оборони ще не вступила достатня кількість людей. Поки структура укомплектована лише на 70%.

Про це в інтерв'ю телеканалу Україна 24 повідомив командувач Сил територіальної оборони Юрій Галушкін.

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Він пояснив, що в складі Сил територіальної оборони на постійній основі повинні проходити службу 10 тисяч військових.

"Станом на теперішній час, ми укомплектовані майже на 70%. А прикордонні бригади на 70-75%", – розповів Галушкін.

Командувач також додав, що в Україні мають утворити 29 бригад та 150 батальйонів сил територіальної оборони, в який на постійній основі служитимуть військові.

"В пунктах постійної дислокації вони будуть утримувати матеріально-технічні засоби, зброю, боєприпаси на особовий склад, який приписаний. Тобто уклали контракт резервіста в цих батальйонах і бригадах. Таких резервістів в Україні може бути близько 130 тисяч військовослужбовців", – пояснив Галушкін.

Як потрапити до лав територіальної оборони

Охочі вступити до лав тероборони можуть звертатися до районних та обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) за місцем проживання. Там їм нададуть роз'яснення та допоможуть оформити необхідні документи.

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Серед переваг служби у теробороні наступні:

  • Військові будуть служитипоряд із будинком і, по суті, захищатимуть свою малу батьківщину.
  • Усі військові гарантовано отримуватимуть грошове забезпечення відповідно до штатного розкладу.
  • Їм надаватиметься безплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров'я.
  • За всіма військовослужбовцями зберігатиметься місце роботи, де вони працювали на час призову.

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