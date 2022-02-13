Чи будуть видавати зброю додому та платити резервістам? Інтерв'ю з командувачем Сил тероборони

Юрій Галушкін розповів, хто на на яких умовах служитиме в лавах територіальної оборони

Командувач Сил територіальної оборони Юрій Галушкін розповів про ситуацію в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

На фоні військової загрози з боку Росії все більше уваги українців прикуті до безпеки своєї Батьківщини. Зараз проходить набір в Сили територіальної оборони, а до кінця березня пункти тимчасової дислокації по всій країні мають бути повністю укоплектовані.

Командувач Сил територіальної оборони Юрій Галушкін в інтерв'ю телеканалу Україна 24 розповів, яким чином формуютья підрозди по всій країні та хто може вступити до лав тероборони.

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Про чисельність та терміни

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив – поставлене завдання, що загальна кількість тероборони має досягти 2 млн громадян. До кінця лютого буде завершене формування тероборони. Скільки підрозділів вже укомплектовано і що ще треба зробити?

В закон про Збройні Сили України були внесені зміни, де було визначено, що їхня кількість збільшується на 11 тисяч військовослужбовців. Це 10 тисяч військовослужбовців, які будуть служити в Силах тероборони. Та 1 тисяча військовослужбовців, які будуть виконувати завдання в Силах спеціальних операцій і виконуватимуть завдання Руху опору. Це теж складова національного спротиву.

Якщо ми говоримо про Сили територіальної оборони, то в їхньому складі на постійній основі на дійсній службі повинні проходити 10 тисяч військовослужбовців. Станом на теперішній час, ми укомплектовані майже на 70%.

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Ми маємо утворити в Україні 29 бригад та 150 батальйонів сил територіальної оборони, де на постійній основі будуть проходити службу 10 тисяч військових. Це штаби батальйонів і штаби бригад, які в своїх пунктах постійної дислокації будуть утримувати матеріально-технічні засоби, зброю, боєприпаси на особовий склад, який приписаний. Тобто уклали контракт резервіста в цих батальйонах і бригадах. Таких резервістів в Україні може бути близько 130 тисяч військовослужбовців.

Цифру 1,5 – 2 млн озвучував головнокомандувач ЗСУ. І ми говорили про те, що взагалі є 1,5 – 2 млн українців, які готові до національного спротиву, а не про тих людей, які увійдуть до складу Сил тероборони.

Яка ситуація з областями, які межують з Росією? Наскільки там підрозділи тероборони укомплектовані?

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Бригади прикордонних областей, таких областей у нас 13, укомплектовані на 70-75 % особовим складом, які проходять дійсну військову службу. Це офіцери і контрактники (солдати-сержанти).

На цих прикордонних областях ми і зосереджуємо головну увагу і вважаємо їх пріоритетними.

Про правила формування тероборони

Яким чином будуть формувати територіальну оборону в Україні?

Перше – це пункти постійної дислокації, де мають розміщатися підрозділи Сил тероборони.

Друге – це рекрутинг, тобто набір особового складу на дійсну військову службу і укладання контрактів резервістами для проходження служби в батальйонах і бригадах Сил тероборони.

Третє – це підготовка резервістів, підготовка населення.

Четверте – процес планування, яким чином і до якого періоду часу ми організуємо планування територіальної оборони в Україні.

В березні вже має бути повністю сформована тероборона?

Ми говоримо про те, що Сили територіальної оборони складаються із декілької складових. Це дійсна військова служба – ті люди, які приходять щодня на службу і виконують свої завдання в повсякденній життєдіяльності. Тобто штаб батальйона чи штаб бригади. В кожному районі – батальйон, в кожній області – штаб бригади. Це той кістяк, на який мають нарости резервісти Сил територіальної оборони. Таких людей має бути 10 тисяч.

До кожного із цього батальйону має бути приписаний резерв Сил тероборони. Тобто резервісти укладають контракт і мають проходити службу або ж виконувати завдання в цьому батальйоні.

Головне завдання, щоб в районі був батальйон, в якого були б свої резервісти, які уклали контракт з командиром бригади і у разі розгортання сил тероборони резервіст має знати, куди прибути до цього батальйону, що йому там видадуть зброю, що його там одягнуть і він підготовлений та знає яке завдання та у складі якого підрозділу буде виконувати.

До кінця лютого ми маємо повністю зайняти пункти тимчасової дислокації. До кінця березня ми їх маємо повнітю обладнати усім необхідним і завершити процес планування виконання завдань силами тероборони.

Про умови служби та зарплати резервістам

Хто може підписати контакт? Які вимоги до кандидатів?

ЗСУ максимально спростили умови вступу і підписання контрактів для резервістів. Наразі всі люди віком від 18 до 57 років можуть прийти і укласти контракт, щоб стати резервістом.

Якщо у когось виникають складнощі, ми відкрили "гарячу лінію" тероборони, де можуть надати консультацію, яким чином вступити до лав резервістів.

В районах та областях є територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Там можна отримати перелік документів. Людина прибуває в батальйон і в бригаду. І з ним проводять коротку бесіду, дивляться на його документи з військового комісаріату. Після цього уладають контракт.

Чи є перелік спеціальностей, які недоступні для жінок?

В Силах тероборони, як і у всіх Збройних Силах України, немає обмежень для жінок.

Як поєднувати службу в теробороні з основною роботою?

Людина, яка підписала контракт (терміном на три роки, – ред.) і прийшла на дійсну військову службу, не може більше ніде працювати, вона служить в ЗСУ. Тобто це військовослужбовець.

Якщо ми говоримо про резервістів, то вони не проходять службу в ЗСУ, а йдуть на роботу і там працюють. Якщо він резервіст і він хоче навчитися захищати свою Батьківщину, то він приходить на вишкіл щосуботи. Якщо протягом року людина пройде 120 годин такої підготовки на вишколах, то їй виплатять премію – від 1500 грн.

На навчання можуть не приходити люди, які мають бойовий досвід та вміють користуватися зброєю.

Чи вистачить 120 годин на підготовку?

Удосконаленню немає меж. Але є програма, яка прописана на 120 годин. Цього часу достатньо, щоб людина оволоділа навичками використання зброї.

Чи будуть резервісти без роботи отримувати гроші за службу в теробороні?

Ні. Резервіст, який не працює, не отримує грошове забезпечення лише за те, що уклав контракт з Силами тероборони. Вони отримують грошове забезпечення під час призову їх на збори.

Роботодавцям доведеться відпускати резервістів на вишкіл, однак не всі роботодаці на таке погодяться. Як вирішити цю проблему?

Держава вирішує ці питання з роботодавцями. Розробляєтсья законопроект, щоб стимулювати роботодавців. Для того, що вони спонукали своїх робітників укладати контакт з Силами тероборони.

Про те, чи видаватимуть зброю додому

Чи видаватимуть зброю резервістам і як вони будуть пересуватися містом зі зброєю?

Є підрозділи Сил тероборони і є добровольчі формування. Це різні категорії. Підрозділи Сил тероборони забезпечуються штатною табельною зброєю у момент, коли вони розгортаються. У повсякденній життєдіяльності ця зброя і боєприпаси зберігаються при батальйонах і при бригадах.

Добровольчі формування – це не штатні підрозділи Сил тероборони, а це формування до яких можна вступити добровільно. До добровольчих формувань ми приступимо тільки після того, як завершимо планування. Критерії відбору – це можуть бути навіть люди старше 60 років, люди які не приписані в резерв Р1, Р2, не уклали контакт резервіста територіальної оборони, це можуть бути багатодітні батьки, люди, які мають вади здоров'я. Ці люди мають право під час виконання завдань Сил тероборони використовувати власну мисливську зброю, а також можуть забезпечуватися штатною табельною зброєю.

Зброю не можна буде брати додому ні резервістам, ні добровольчим формуванням.

Як будуть перевірятися підрозділи тероборони, щоб не повторилася історія з "Південмашем", де Артемій Рябчук розстріляв своїх співслуживців?

Я б не хотів коментувати те, що відбулося в Дніпрі. Служба в Силах тероборони нічим не відрізняється від служби в інших видах Сил і військ. І теж у цих людей буде доступ до зброї.

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