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СЬОГОДНІ Новини України

У разі вторгнення РФ. Українських бізнесменів закликали допомогти у формуванні тероборони

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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11 лютого, 15:41
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Резервісти – це люди, які отримують знання та навички того, як захистити себе, громаду, свій дім та бізнес в умовах НС
Українців закликають вступати до лав резервістів. Фото: колаж "Сьогодні"
Українців закликають вступати до лав резервістів. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник командувача Силами територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко закликав українських підприємців до формування потужного резерву тероборони на тлі загрози вторгнення РФ.

Про це Собко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Офіцер наголосив, що резервісти – це люди, які отримують знання та навички того, як захистити себе, громаду, свій дім та бізнес в умовах надзвичайних ситуацій.

"Резервісти – це ви або ваші працівники, які можуть проходити службу у військовому резерві за місцем проживання. Чим більше буде таких людей, тим менше буде бажання Росії зазіхати на наші території", – зазначив Собко.

Він сподівається, що підприємці підтримуватимуть своїх працівників, які вступатимуть до резерву тероборони. Зокрема, збережуть робоче місце та повну заробітну плату за людиною, яка братиме участь у тренуваннях та зборах.

"А також – просування вступу до лав територіальної оборони для захисту наших домівок", – додав Собко.

В Україні запрацювала "гаряча лінія" тероборони: про що там можна дізнатися

В Україні з 5 лютого запрацювала гаряча лінія Командування Сил територіальної оборони Збройних сил. Там можна отримати відповіді на найчастіші запитання про військову службу.

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"Гаряча лінія" працює за номером 0800507028.

На "гарячій лінії" українці можуть отримати відповіді на такі запитання:

  • як вступити на військову службу за контрактом до підрозділів Сил територіальної оборони;

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  • як вступити на військову службу за контрактом у резерві до підрозділів Сил територіальної оборони;
  • порядок проходження служби та гарантії військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони.

Як потрапити до лав територіальної оборони

Наразі докладної інструкції про те, як потрапити до лав територіальної оборони, немає. Проте охочі вступити до лав тероборони можуть звертатися до районних та обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) за місцем проживання. Там їм нададуть роз'яснення та допоможуть оформити необхідні документи.

Серед переваг служби у теробороні наступні:

  • Військові будуть служитипоряд із будинком і, по суті, захищатимуть свою малу батьківщину.
  • Усі військові гарантовано отримуватимуть грошове забезпечення відповідно до штатного розкладу.
  • Їм надаватиметься безплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров'я.
  • За всіма військовослужбовцями зберігатиметься місце роботи, де вони працювали на час призову.

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