У разі вторгнення РФ. Українських бізнесменів закликали допомогти у формуванні тероборони

Резервісти – це люди, які отримують знання та навички того, як захистити себе, громаду, свій дім та бізнес в умовах НС

Українців закликають вступати до лав резервістів. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник командувача Силами територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко закликав українських підприємців до формування потужного резерву тероборони на тлі загрози вторгнення РФ.

Про це Собко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Офіцер наголосив, що резервісти – це люди, які отримують знання та навички того, як захистити себе, громаду, свій дім та бізнес в умовах надзвичайних ситуацій.

"Резервісти – це ви або ваші працівники, які можуть проходити службу у військовому резерві за місцем проживання. Чим більше буде таких людей, тим менше буде бажання Росії зазіхати на наші території", – зазначив Собко.

Він сподівається, що підприємці підтримуватимуть своїх працівників, які вступатимуть до резерву тероборони. Зокрема, збережуть робоче місце та повну заробітну плату за людиною, яка братиме участь у тренуваннях та зборах.

"А також – просування вступу до лав територіальної оборони для захисту наших домівок", – додав Собко.

В Україні запрацювала "гаряча лінія" тероборони: про що там можна дізнатися

В Україні з 5 лютого запрацювала гаряча лінія Командування Сил територіальної оборони Збройних сил. Там можна отримати відповіді на найчастіші запитання про військову службу.

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"Гаряча лінія" працює за номером 0800507028.