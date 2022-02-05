В Украине заработала "горячая линия" теробороны: о чем там можно узнать

В Украине с 5 февраля заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны Вооруженных сил. Там можно получить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о военной службе.
Об этом сообщает АрмияInform.
"Горячая линия" работает по номеру 0800507028.
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Часто задаваемые вопросы о территориальной обороне
На "горячей линии" украинцы могут получить ответы на следующие вопросы:
- как поступить на военную службу по контракту в подразделения Сил территориальной обороны;
- как поступить на военную службу по контракту в резерве в подразделения Сил территориальной обороны;
- порядок прохождения службы и гарантии военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны.
Как попасть в ряды территориальной обороны
Сейчас подробной инструкции о том, как попасть в ряды территориальной обороны, нет. Однако желающие вступить в ряды теробороны могут обращаться в районные и областные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) по месту жительства. Там им предоставят разъяснение и помогут оформить необходимые документы.
Среди преимуществ службы в теробороне следующие:
- Военные будут служитьрядом с домом и, по сути, будут защищать свою малую Родину.
- Все военные будут гарантированно получать денежное обеспечение в соответствии со штатным расписанием.
- Им будет предоставляться бесплатная квалифицированная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения.
- За всеми военнослужащими будет сохраняться место работы, по которому они работали на время призыва.
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