В Украине заработала "горячая линия" теробороны: о чем там можно узнать

Украинцы могут получить ответы на все вопросы, которые касаются военной службы

Заработала "горячая линия" Командования Сил теробороны Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 5 февраля заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны Вооруженных сил. Там можно получить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о военной службе.

Об этом сообщает АрмияInform.

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"Горячая линия" работает по номеру 0800507028.

Часто задаваемые вопросы о территориальной обороне

На "горячей линии" украинцы могут получить ответы на следующие вопросы:

как поступить на военную службу по контракту в подразделения Сил территориальной обороны;

как поступить на военную службу по контракту в резерве в подразделения Сил территориальной обороны;

порядок прохождения службы и гарантии военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны.

Как попасть в ряды территориальной обороны

Сейчас подробной инструкции о том, как попасть в ряды территориальной обороны, нет. Однако желающие вступить в ряды теробороны могут обращаться в районные и областные территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) по месту жительства. Там им предоставят разъяснение и помогут оформить необходимые документы.

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Среди преимуществ службы в теробороне следующие:

Военные будут служить рядом с домом и, по сути, будут защищать свою малую Родину.

рядом с домом и, по сути, будут защищать свою малую Родину. Все военные будут гарантированно получать денежное обеспечение в соответствии со штатным расписанием.

Им будет предоставляться бесплатная квалифицированная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения.

За всеми военнослужащими будет сохраняться место работы, по которому они работали на время призыва.

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