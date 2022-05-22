Как в пустыне. Тернопольскую область накрыло нехарактерное природное явление (фото)

По Тернопольской области прокатилась пылевая буря / Фото: Коллаж: Сегодня

В Гусятинском районе Тернопольской области жители села наблюдали необычное явление, а именно – пылевую будут. Фото происходящего они опубликовали в соцсети.

На фото видно, что все вокруг словно укутано дымкой, плохая видимость. Деревья и растения все засыпаны песком.

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Что такое пылевая буря

Пыльная буря переносит большое количество песка, почвы ветром. При этом наблюдается подъем пыли (песка) в воздух и одновременно оседание пыли на большой территории. При этом явлении обычно становится плохая видимость, столбы пыли иногда достигают до двух метров.

Такие бури обычно возникают обычно на сухой поверхности почвы и достигают скорости ветра 10 м/с и более. Чаще всего это явление распространено в степях, пустынях и полупустынях.

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Пыльные бури бывают разных цветов, все зависит от почвы, длиться она может от часа до суток.