Як у пустелі. Тернопільську область накрило нехарактерне природне явище (фото)

Тернопілля прокотилася пилова буря / Фото: Колаж: Сьогодні
У Гусятинському районі Тернопільської області жителі села спостерігали незвичне явище, а саме пилову бурю. Фото того, що відбувається, вони опублікували в соцмережі.
На фото видно, що все навколо ніби в серпанку, погано видно. Дерева та трава засипані піском.
Що таке пилова буря
Пилова буря переносить велику кількість піску та ґрунту. Пил (піску) піднімається у повітря і осідає на великій території. Явище зазвичай супроводжується поганою видимістю, стовпи пилу іноді досягають двох метрів.
Такі бурі зазвичай виникають на сухій поверхні ґрунту, вітер жене зі швидкістю 10 м/с і більше. Це явище поширене в степах, пустелях та напівпустелях.
Пилові бурі бувають різних кольорів, все залежить від ґрунту, а тривати можуть від години до доби.