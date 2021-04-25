Как в Украине будут работать церкви на Пасху?

В условиях пандемии священники будут освящать куличи на хлебокомбинатах, заводах и магазинах – их потом можно будет купить в магазинах

В Украине не будут на Пасху закрывать церкви. Но верующим нужно будет соблюдать дистанцию, одевать защитную маску и придерживаться всех карантинных правил, чтобы обезопасить себя и других.

Об этом рассказал предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в интервью "Радио Свобода".

По его словам, в этом году, как и в прошлом, планируется освящение пасок на хлебокомбинатах, заводах и магазинах. Священники будут лично освящать куличи, которые потом смогут купить в магазинах украинцы.

"Есть целые сети магазинов, которые обращаются к нам. Даже в Киеве мы делегируем священнослужителей, которые в течение этих дней совершают освящение куличей и различных блюд", - сказал глава ПЦУ.

Реклама

Храмы на Пасху будут открыты и будут совершаться богослужения, но ограничения все же будут. Они будут зависеть от региона и зоны, в какой находится область.

"Храмы будут открыты. И на улице … не будет таких жестких ограничений. Богослужения будут совершаться. Но сейчас мы видим, что центральная власть передала фактически полномочия на места. И каждая община на месте, это областной центр, или это ОТГ, принимают решения в зависимости от того, в какой зоне они находятся", – подчеркнул Епифаний.

Напомним, 2 мая украинцы будут праздновать Пасху – традиционно, в этот день верующие посещают храмы и освящают праздничные куличи. Однако из-за роста заболеваемости COVID-19 власти могут ужесточить карантинные ограничения. Ранее мы писали, что в ближайшие дни из красной зоны могут выйти до шести регионов, в том числе Киев и область.