Как живут бездомные: эксперимент "Сегодня" (видео)

Количество бездомных в Украине ежегодно увеличивается. Коллаж "Сегодня"

Ищут убежища на вокзалах, в подземных переходах, под открытым небом и промышляют случайными заработками. Количество бездомных в Украине ежегодно увеличивается. И лишь единицы обращаются за помощью в социальные службы. Почему так? Образ жизни бездомного испытал на себе "Вячеслав Лакомкин. Это был смелый, и даже несколько опасный эксперимент.

В Украине по официальным данным 30 тысяч бездомных. По неофициальным – двести тысяч. Это как населения Белой Церкви. Почему так много бездомных и как они живут? Мы решили проверить.

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Самый центр столицы. Напротив Бессарабского рынка – площадь, где проживают десятки бездомных. Они зарабатывают попрошайничеством и рыщут по помойкам в поисках вторсырья, которую сдают за неплохие деньги.

"Для эксперимента я заранее переоделся в вещи, не жалко будет испачкать, также купил себе перчатки, веревку, чтобы связывать макулатуру, и мешок для стеклянных бутылок. Через несколько минут с одного бака я собрал около килограмма пластика. Иду к следующему. Там целых четыре мусорных бака, но там конкуренты. И они мне не рады", – рассказал журналист.

"Мы поделили баки и мне достались более прибыльные. За 10 минут в мешок уже не помещались пластиковые бутылки, потому обменял его у конкурентов огромный пакет. Его наполнил минут за 20. Собрал также килограмма 20 стекла и еще много макулатуры – несу все в приемный пункт. Сколько заработал, расскажу позже. А пока история бездомного, который хоть и оказался на улице в силу жизненных обстоятельств, мечтает вернуться к нормальной жизни", – продолжает описывать свой эксперимент корреспондент.



Вячеслав Тихонский – в прошлом оператор, имел дорогостоящее оборудования, зарабатывал снимая клипы. Но его обокрали, забрали технику, деньги и документы. На улице скитался почти полгода. Впоследствии создал блог, где рассказывает о своей кочевой жизнь. Благодаря видео даже зарабатывает.



"Я снял жилье, там немного подкрасить, подштукатурить – без проблем", – рассказал бездомный.

Вячеслав мечтает купить ноутбук и хорошую камеру и вернуться к любимой работе оператора.

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По словам журналиста менее чем за час, обойдя около десяти свалок, можно заработать почти шестьдесят гривен.



"Если бы сдал стекло, которое у меня украли, то получил бы еще сотню. В месяц бездомные таким образом зарабатывают более шесть тысяч гривен – это как минимальная зарплата, или три прожиточных минимума, поэтому и не спешат идти на работу, говорят в центре учета бездомных", – считает журналист.

По словам заместитель директора центра учета бездомных Ярослава Коломийца, в центр занятости мало обращается бездомных.



Бездомные говорят, улица очень затягивает, здесь нет обязанностей и законов. А чтобы вернуться к нормальной жизни нужна минимум мощная сила воли и желания. Ведь восстановить документы сверхсложно. Государство же и волонтеры могут разве помочь едой и временной ночевкой.

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Напомним, в Дарницком районе бездомные превратили остановку общественного транспорта в хижину. Они принесли туда картонные коробки, одежду, а саму конструкцию "утеплили" при помощи пленки – обернув ее вокруг металлических конструкций.

Ранее мы писали, что в теплотрассе возле школы в Киеве поселились бездомные – родители детей встревожены.

Напомним, бездомные сожгли зал игровых автоматов в столице. Брошенное владельцами заведение находилось в здании центрального автовокзала Киева.