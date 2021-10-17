Як живуть бездомні: експеримент "Сегодня" (відео)

Кількість бездомних в Україні щорічно збільшується. Колаж "Сегодня"

Шукають притулку на вокзалах, в підземних переходах, під відкритим небом і промишляють випадковими заробітками. Кількість бездомних в Україні щорічно збільшується. І лише одиниці звертаються за допомогою до соціальних служб. Чому так? Спосіб життя бездомного відчув на собі "В'ячеслав Лакомкін. Це був сміливий, і навіть кілька небезпечний експеримент.

В Україні за офіційними даними 30 тисяч бездомних. За неофіційними – двісті тисяч. Це як населення Білої Церкви. Чому так багато бездомних і як вони живуть? Ми вирішили перевірити.

Реклама

Самий центр столиці. Навпроти Бессарабського ринку – площа, де проживають десятки бездомних. Вони заробляють жебрацтвом і нишпорять по смітниках у пошуках вторсировини, яку здають за непогані гроші.

"Для експерименту я заздалегідь переодягнувся в речі, не шкода буде забруднити, також купив собі рукавички, мотузку, щоб пов'язувати макулатуру, і мішок для скляних пляшок. Через кілька хвилин з одного бака я зібрав близько кілограма пластика. Іду до наступного. Там цілих чотири сміттєвих бака, але там конкуренти. І вони мені не раді ", – розповів журналіст.

"Ми поділили баки і мені дісталися більш прибуткові. За 10 хвилин в мішок вже не вміщалися пластикові пляшки, бо обміняв його у конкурентів величезний пакет. Його наповнив хвилин за 20. Зібрав також кілограма 20 скла і ще багато макулатури – несу все в приймальний пункт . Скільки заробив, розповім пізніше. А поки історія бездомного, який хоч і виявився на вулиці в силу життєвих обставин, мріє повернутися до нормального життя ", – продовжує описувати свій експеримент кореспондент.



В'ячеслав Тихонський – в минулому оператор, мав дороге обладнання, заробляв знімаючи кліпи. Але його обікрали, забрали техніку, гроші і документи. На вулиці поневірявся майже півроку. Згодом створив блог, де розповідає про свою кочовий життя. Завдяки відео навіть заробляє.



"Я зняв житло, там трохи підфарбувати, підштукатурити – без проблем", – розповів безпритульний.

В'ячеслав мріє купити ноутбук і хорошу камеру і повернутися до улюбленої роботи оператора.

Реклама

За словами журналіста менш ніж за годину, обійшовши близько десяти звалищ, можна заробити майже шістдесят гривень.



"Якби здав скло, яке у мене вкрали, то отримав би ще сотню. У місяць бездомні таким чином заробляють більше шість тисяч гривень – це як мінімальна зарплата, або три прожиткові мінімуми, тому і не поспішають йти на роботу, кажуть в центрі обліку бездомних ", – вважає журналіст.

За словами заступник директора центру обліку бездомних Ярослава Коломійця, в центр зайнятості мало звертається бездомних.



Бездомні кажуть, вулиця дуже затягує, тут немає обов'язків і законів. А щоб повернутися до нормального життя потрібна мінімум потужна сила волі і бажання. Адже відновити документи надскладно. Держава ж і волонтери можуть хіба допомогти їжею та тимчасової ночівлею.

Реклама

Нагадаємо, в Дарницькому районі бездомні перетворили зупинку громадського транспорту в хатину . Вони принесли туди картонні коробки, одяг, а саму конструкцію "утеплили" за допомогою плівки – обернувши її навколо металевих конструкцій.

Раніше ми писали, що в теплотрасі біля школи в Києві оселилися бездомні – батьки дітей стривожені.

Нагадаємо, бездомні спалили зал ігрових автоматів у столиці. Кинуте власниками заклад перебував у будівлі центрального автовокзалу Києва.