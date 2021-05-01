Часть Украины сегодня выходит из красной зоны – где и что разрешено

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С 1 мая ряд областей переходит из красной зоны карантина в желтую. Журналисты "Сегодня" рассказывают, в каких регионах отменяют ограничения и что там будет разрешено.
Какие области выходят из карантина?
Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, Киевская и Николаевская области переходят в желтую зону карантина с 1 мая. Так решила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Какие правила действуют в желтой зоне?
- разрешается прием посетителей в кафе, барах, ресторанах с 07:00 до 24:00;
- количество участников массовых мероприятий – один человек на 4 кв.м;
- разрешается посещение учебных заведений группами более 20 человек;
- кинотеатры, театры и прочие заведения культуры могут работать при 50% заполненности зала;
- увеличено допустимое количество посетителей спортзалов до одного человека на 10 кв.м.
- снимается запрет на присутствие болельщиков во время спортивных соревнований командных видов спорта.
При этом в желтой карантинной зоне запрещено:
- перевозка пассажиров в общественном транспорте – только по числу сидячих мест;
- работа дискотек, ночных клубов;
- работа образовательного учреждения, если на самоизоляции находится более 50% детей и персонала учреждения;
- проведение мероприятий со зрителями в образовательных заведениях;
- работа объектов размещения, за исключением гостиниц;
- плановые госпитализации;
- посещение посторонними учреждений соцзащиты;
- нахождение в общественных местах без маски, обязательно наличие документов;
- самовольно покидать места самоизоляции.
Напомним, ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что ждет Киев на майские праздники.
Тем не менее Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".
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