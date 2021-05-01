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Часть Украины сегодня выходит из красной зоны – где и что разрешено

1 мая, 07:10

Виталий Семченко

Речь идет о Киевской о Николаевской областях

Фото: Poster

С 1 мая ряд областей переходит из красной зоны карантина в желтую. Журналисты "Сегодня" рассказывают, в каких регионах отменяют ограничения и что там будет разрешено.

Какие области выходят из карантина?

Как сообщил министр Кабмина Олег Немчинов, Киевская и Николаевская области переходят в желтую зону карантина с 1 мая. Так решила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Какие правила действуют в желтой зоне?

При этом в желтой карантинной зоне запрещено:

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Напомним, ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что ждет Киев на майские праздники.

Тем не менее Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

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