Какие вакцины одобрены в Европе и где принимают украинских туристов

Одна из вакцин, которая используется в Украине, пока не одобрена на уровне ЕС, однако некоторые страны готовы пускать туристов и с ней

Некоторые страны Европы готовы принимать украинцев без вакцинации и даже ПЦР-тестов. Однако большинство все еще закрыты.

Сайт "Сегодня" разобрался, какие страны возобновили свободу въезда для граждан Украины, какие дополнительные условия выдвигают для путешественников, а также чего ожидать в ближайшее время.

Какие вакцины одобрены в Европе?

Еврокомиссия разрешила только четыре вакцины, разработанные BioNTech и Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen Pharmaceutica NV. Сначала эти вакцины получили положительную оценку Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Еще несколько других вакцин находятся на разных этапах оценки Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Среди них и CoronaVac, который используют в Украине. Кстати, эту вакцину уже допустила Всемирная организация здравоохранения.

Большинство стран используют вакцины, утвержденные ЕМА. Однако есть такие, которые утвердили другие:

CoronaVac используют, кроме Украины, Турция и Албания.

используют, кроме Украины, Турция и Албания. Sinopharm – в Венгрии, Беларуси, Грузии, Сербии, Черногории и Македонии.

– в Венгрии, Беларуси, Грузии, Сербии, Черногории и Македонии. Российский Sputnik V – в Венгрии, Молдове, Беларуси, Словакии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Албании, Македонии и Турции.

V – в Венгрии, Молдове, Беларуси, Словакии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Албании, Македонии и Турции. CanSino – китайская вакцина – в Европе использует только Венгрия.

Вакцины, которые применяют в Украине, признают в ЕС?

Недавно Совет ЕС рекомендовал снять ограничения для вакцинированных препаратами, утвержденными ЕМА или ВОЗ. Окончательное решение принимают сами страны. В том числе по ПЦР-тестам и сертификатам вакцинации. Одни страны признают только вакцины, одобренные ЕМА, а другие – расширяют этот список.



Режим въезда для украинцев в страны Европы. Зеленым цветом обозначены государства, куда въезд украинцам разрешен, желтым – с ограничениями. Карта: МИД Украины.

Например, Греция и Болгария требует ПЦР-тест или сертификат вакцинации – признаются все вакцины.

Хорватия тоже принимает сертификаты вакцинации или ПЦР-теста. Также быстрый тесты на антиген можно сдать по прилету в аэропорту.

Испания недавно разрешила въезд привитым вакцинами, одобренными ЕС или ВОЗ. То есть CoronaVac тоже подходит.

Франция с 9 июня отменила ограничения только для путешественников с сертификатами полной вакцинации – но только для тех, кто получил прививку вакцинами, признанными EMA.

Кипр требует только ПЦР-тест.

Албания, Македония, Черногория - не требуют ничего, но в аэропорту проводят выборочное тестирование прибывших.

Подробности въезда в каждую страну можно посмотреть на сайте МИД Украины.

Украина может попасть в зеленый список ЕС?

Если бы Украина попала в зеленый список ЕС, то украинцы могли бы ездить в страны Евросоюза без ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации.

Пока в зеленом списке девять стран: Австралия, Израиль, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Китай.

/ Фото: Getty Images

Украина могла войти в зеленую зону ЕС уже на этой неделе, но на днях Евросоюз ужесточил критерии.

Раньше страну относили к зеленой зоне, если процент выявленных случаев был ниже 4% и когда уровень заболеваемость за 14 дней менее 75 на 100 тыс. населения.

Теперь коэффициент выявления должен быть 1%, а заболеваемость менее 50 на 100 тыс. человек.

Напомним, ВОЗ подтвердила безопасность и эффективность китайской вакцины CoronaVac, которой вакцинируют в Украине.

В каких еще странах ждут украинских путешественников и какие документы нужны для въезда, смотрите в сюжете: