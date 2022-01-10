Какой будет погода в Украине на Старый Новый год – прогноз синоптиков (карта)

В Украине ожидаются сильные морозы. Фото: коллаж "Сегодня"
На Старый Новый год в Украине ожидается морозная погода. В некоторых регионах синоптики прогнозируют снегопад.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода на 13 января
В этот день снегопад ожидается в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях. Во всех остальных регионах будет солнечно.
На западе ночью температура воздуха составит -10…-12 градусов, а днем поднимется до -6…-8 градусов.
В центральных областях ночью температура воздуха составит от -11 до -13 градусов, а днем от -5 до -7.
На севере температура воздуха ночью будет от -12 до -14 градусов, а днем до -9 градусов.
В восточных областях столбик термометра ночью покажет до -10 градусов, а днем до -7.
В южных регионах температура воздуха ночью будет от -8 до -10 градусов, а днем до -8 градусов.
В Киеве в этот день ожидается снегопад. Столбик термометра ночью покажет от -13 до -15 градусов, а днем от -8 до -10.
Погода на 13 января. Скриншот
Погода на 14 января
В этот день на территории Украины будет солнечно, но при этом ожидается мороз.
На западе ночью температура воздуха составит -13…-15 градусов, а днем поднимется до -2…-4 градусов.
В центральных областях ночью температура воздуха составит от -9 до -11 градусов, а днем от -3 до -5.
На севере температура воздуха ночью будет от -12 до -14 градусов, а днем до -9 градусов.
В восточных областях столбик термометра ночью покажет до -10 градусов, а днем до -6.
В южных регионах температура воздуха ночью будет от -8 до -10 градусов, а днем до -4 градусов.
В Киеве в этот день будет солнечно. Столбик термометра ночью покажет от -13 до -15 градусов, а днем от -5 до -7.
Погода на 14 января. Скриншот
Киевляне на Старый Новый год останутся без воды – список улиц
В Киеве с 13 на 14 января на нескольких улицах отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.
С 19:00 13 января по 11:30 14 января в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:
- ул. Заболотного, 126, 128, 130, 132, 134, 136;
- ул. Сирко, 8, 2;
- ул. Васильковская, 97.