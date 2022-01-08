Настоящая зима возвращается! В Украине резко ухудшится погода 9 января (карта)

На территории нашей стране ожидается юго-восточный ветер

В Украине ожидается ухудшение погоды. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 9 января, на территории Украины ожидаются сильные осадки. Так, в нескольких регионах выпадет снег и возможен дождь.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода на 9 января

На западе синоптики прогнозируют мокрый снег. Ночью температура воздуха опустится до -4 градусов, а днем поднимется – от 0 до 3 градусов тепла.

В центральных областях ожидается дождь и мокрый снег. Ночью температура воздуха составит от -2 до -5 градусов, а днем от -1 до +2.

На севере синоптики прогнозируют мокрый снег. Температура воздуха ночью будет от -2 до -4 градусов, а днем до 2 градусов тепла.

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В восточных областях также ожидается снег. Столбик термометра ночью покажет до -10 градусов, а днем до 4 градусов тепла.

В южных регионах синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью будет от 0 до -3 градусов, а днем до 5-8 градусов тепла.

В Киеве в этот день также будет мокрый снег. Столбик термометра ночью покажет от -2 до -4 градусов, а днем от -1 до +1.

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Погода в Украине на 9 января. Скриншот

Украину может затопить – в каких регионах ждать опасность

В субботу, 8 января, на реках Закарпатья Латорице и Тисе продолжится повышение уровней воды.

На реке Латорица на 0,3-0,6 метра продолжится повышение уровней воды содержанием высокого слоя воды на пойме, подтоплением дороги села Малые Геевцы и Тысянка. Синоптики прогнозируют 2 уровень опасности – оранжевый.