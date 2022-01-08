Справжня зима повертається! В Україні різко погіршиться погода 9 січня (карта)

На території нашої країни очікується південно-східний вітер

В Україні очікується погіршення погоди. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 9 січня, на території України очікуються сильні опади. Так, у кількох регіонах випаде сніг та можливий дощ.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода на 9 січня

На заході синоптики прогнозують мокрий сніг. Вночі температура повітря опуститься до -4 градусів, а вдень підніметься від 0 до 3 градусів тепла.

У центральних областях очікується дощ та мокрий сніг. Вночі температура повітря становитиме від -2 до -5 градусів, а вдень від -1 до +2.

На півночі синоптики прогнозують мокрий сніг. Температура повітря вночі буде від -2 до -4 градусів, а вдень до 2 градусів тепла.

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У східних областях очікується сніг. Стовпчик термометра вночі покаже до -10 градусів, а вдень до 4 градусів тепла.

У південних регіонах синоптики прогнозують мокрий сніг із дощем. Температура повітря вночі буде від 0 до -3 градусів, а вдень до 5-8 градусів тепла.

У Києві також буде мокрий сніг. Стовпчик термометра вночі покаже від -2 до -4 градусів, а вдень від -1 до +1.

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Погода в Україні на 9 січня. Скриншот

Україну може затопити – у яких регіонах чекати на небезпеку

У суботу, 8 січня, на річках Закарпаття Латориці та Тисі продовжиться підвищення рівнів води.

На річці Латориця на 0,3-0,6 метра продовжиться підвищення рівнів води утримання високого шару води на заплавi, підтопленням дороги села Малі Геєвці та Тисянка. Синоптики прогнозують 2 рівень небезпеки – помаранчевий.