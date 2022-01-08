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СЬОГОДНІ Новини України

Справжня зима повертається! В Україні різко погіршиться погода 9 січня (карта)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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8 січня, 15:29
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На території нашої країни очікується південно-східний вітер
В Україні очікується погіршення погоди. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні очікується погіршення погоди. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 9 січня, на території України очікуються сильні опади. Так, у кількох регіонах випаде сніг та можливий дощ.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода на 9 січня

На заході синоптики прогнозують мокрий сніг. Вночі температура повітря опуститься до -4 градусів, а вдень підніметься від 0 до 3 градусів тепла.

У центральних областях очікується дощ та мокрий сніг. Вночі температура повітря становитиме від -2 до -5 градусів, а вдень від -1 до +2.

На півночі синоптики прогнозують мокрий сніг. Температура повітря вночі буде від -2 до -4 градусів, а вдень до 2 градусів тепла.

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У східних областях очікується сніг. Стовпчик термометра вночі покаже до -10 градусів, а вдень до 4 градусів тепла.

У південних регіонах синоптики прогнозують мокрий сніг із дощем. Температура повітря вночі буде від 0 до -3 градусів, а вдень до 5-8 градусів тепла.

У Києві також буде мокрий сніг. Стовпчик термометра вночі покаже від -2 до -4 градусів, а вдень від -1 до +1.

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Погода в Україні на 9 січня. Скриншот

Україну може затопити – у яких регіонах чекати на небезпеку

У суботу, 8 січня, на річках Закарпаття Латориці та Тисі продовжиться підвищення рівнів води.

На річці Латориця на 0,3-0,6 метра продовжиться підвищення рівнів води утримання високого шару води на заплавi, підтопленням дороги села Малі Геєвці та Тисянка. Синоптики прогнозують 2 рівень небезпеки – помаранчевий.

На річці Тиса на 1,5-2 метри можливе підвищення рівня води. Також очікується 1 рівень небезпеки – жовтий.

8-9 січня на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) очікується відновлення підйомів рівнів води на 0,1-0,5 м, подекуди можливий початковий вихід води.

На річці Західний Буг біля м. Кам'янка-Бузька триватиме підйом води та рівень небезпеки жовтий.

Крім того, 8-10 січня на річках басейну Прип'яті триватиме підйом рівнів води на 0,1-0,3 м. Також місцями можливий вихiд води на заплаву на річці Горинь у створі поста Дубровиця та рівень небезпеки жовтий.

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