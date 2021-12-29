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СЬОГОДНІ Новини України

Скасовані рейси та дистанційка: що наробила негода в Україні (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
29 грудня, 13:43
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У країні була хуртовина, штормовий вітер та снігопади
Наслідки негоди в Україні / Колаж "Сьогодні"
Наслідки негоди в Україні / Колаж "Сьогодні"

Вчора, 28 грудня, в Україні вирувала негода. Через неї кілька населених пунктів залишилися без тепла та світла. Сьогодні, 29 грудня, у країні ще залишилися наслідки. Машини застряють у снігу, а також скасовуються рейси автобусів.

Читайте у нашому матеріалі про докладну ситуацію в областях України.

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Полтавська область

На Полтавщині скасували близько 20 рейсів. Все через негоду. З центрального автовокзалу до Полтави не виїхали автобуси за декількома напрямками. Скасовано рейси у напрямку:

  • Дніпра,
  • Глобиного,
  • Кам'янського,
  • Кривого Рогу,
  • Кобеляки.

Також рятувальники діставали зі снігу 2 машини швидкої допомоги, 1 легкову та 14 вантажних автомобілів. Про це повідомляє ДСНС Полтавської області. Загалом у всіх автомобілях було 22 особи.

Негода у Полтавській області. Фото: ДСНС
Негода у Полтавській області. Фото: ДСНС

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Негода у Полтавській області. Фото: ДСНС
Негода у Полтавській області. Фото: ДСНС

Кіровоградська область

У цій галузі на дистанційне навчання перевели школярів 3 громади. На рейси через негоду не виїхало 7 автобусів, а через це 210 дітей залишилися вдома.

Про це повідомила керівник обласного департаменту освіти Ельза Лещенко "Суспільне".

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За даними рятувальників, з снігу на дорозі вони витягли більше 70 машин.

Негода у Кіровоградській області. Фото: ДСНС
Негода у Кіровоградській області. Фото: ДСНС

Негода у Кіровоградській області. Фото: ДСНС
Негода у Кіровоградській області. Фото: ДСНС

Миколаївська область

Як пише місцевий сайт novosti-n, у Миколаєві ще не скрізь є електрика, яка зникла через негоду. Пошкодження на трансформаторних підстанціях "Сухий Фонтан" та "Матвіївка". Частина споживачів залишаються без світла у цих мікрорайонах.

Одеська область

Рятувальники дістали карету швидкої допомогизі снігового замету. Також вони допомогли водіям із деяких громад, які також не могли виїхати самостійно.

Негода в Одеській області. Фото: ДСНС
Негода в Одеській області. Фото: ДСНС

Негода в Одеській області. Фото: ДСНС
Негода в Одеській області. Фото: ДСНС

Закарпатська область

Сьогодні, 29 грудня, у Карпатах на горі Піп Іван Чорногорський хмарно обмежена видимість до 50 м. Вітер південно-західний 5-6 м/сек.

Температура повітря опустилася до -5 градусів.

Карпати засипало снігом. Фото: Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост
Карпати засипало снігом. Фото: Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост

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