Скасовані рейси та дистанційка: що наробила негода в Україні (фото)

Вчора, 28 грудня, в Україні вирувала негода. Через неї кілька населених пунктів залишилися без тепла та світла. Сьогодні, 29 грудня, у країні ще залишилися наслідки. Машини застряють у снігу, а також скасовуються рейси автобусів.
Читайте у нашому матеріалі про докладну ситуацію в областях України.
Полтавська область
На Полтавщині скасували близько 20 рейсів. Все через негоду. З центрального автовокзалу до Полтави не виїхали автобуси за декількома напрямками. Скасовано рейси у напрямку:
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- Дніпра,
- Глобиного,
- Кам'янського,
- Кривого Рогу,
- Кобеляки.
Також рятувальники діставали зі снігу 2 машини швидкої допомоги, 1 легкову та 14 вантажних автомобілів. Про це повідомляє ДСНС Полтавської області. Загалом у всіх автомобілях було 22 особи.
Кіровоградська область
У цій галузі на дистанційне навчання перевели школярів 3 громади. На рейси через негоду не виїхало 7 автобусів, а через це 210 дітей залишилися вдома.
Про це повідомила керівник обласного департаменту освіти Ельза Лещенко "Суспільне".
За даними рятувальників, з снігу на дорозі вони витягли більше 70 машин.
Миколаївська область
Як пише місцевий сайт novosti-n, у Миколаєві ще не скрізь є електрика, яка зникла через негоду. Пошкодження на трансформаторних підстанціях "Сухий Фонтан" та "Матвіївка". Частина споживачів залишаються без світла у цих мікрорайонах.
Одеська область
Рятувальники дістали карету швидкої допомогизі снігового замету. Також вони допомогли водіям із деяких громад, які також не могли виїхати самостійно.
Закарпатська область
Сьогодні, 29 грудня, у Карпатах на горі Піп Іван Чорногорський хмарно обмежена видимість до 50 м. Вітер південно-західний 5-6 м/сек.
Температура повітря опустилася до -5 градусів.
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