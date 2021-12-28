Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 👩 "Воєннік" для жінок 🚷 Справа Порошенка
СЬОГОДНІ Новини України

Міста в пробках та відключення світла: в Україні вирує сніговий апокаліпсис (фото, відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
28 грудня, 12:52
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У містах зараз штормовий вітер, хуртовина та снігопади
Негода в Україні / Колаж "Сьогодні"
Негода в Україні / Колаж "Сьогодні"

В Україні вирує потужний циклон. Через нього зараз у країні штормовий вітер, хуртовина та снігопади. У більшості міст погіршилася погода, а через це кілька населених пунктів залишилися без тепла.

Читайте у нашому матеріалі про докладну ситуацію в містах України.

Реклама

Чернівці

У Чернівецькій області хуртовина паралізувала рух транспорту. У піковий час центр міста зупинився через негоду.

Водії відкопують свої автомобілі, а пішоходи протоптують собі шляхи. Через неуважність та через заморозки на дорогах сталося кілька ДТП, водії не дотримуються дистанції.

Дніпро

У Дніпрі став утруднений проїзд. Утворилося чимало заторів, а також збився графік громадського транспорту. Нині містом працює понад 100 одиниць техніки, яка намагається ліквідувати наслідки негоди.

Реклама

Миколаїв

У місті від електропостачання відключили 13 населених пунктів повністю, а також 4 частково. Також відключено 7 котелень, повідомляють ДСНС.

Як пише місцевий сайт novosti-n, через погіршення погодних умов та ожеледицю в Миколаєві служби таксі підняли ціни. Через підвищений попит деякі служби під час онлайн-замовлень пропонують знайти машину, але з націнкою 200%.

Реклама

Негода у Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївської області
Негода у Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївської області

Негода у Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївської області
Негода у Миколаєві. Фото: ДСНС Миколаївської області

Одеса

Через снігопад в Одесі перестали працювати трамваї та тролейбуси.

Про це повідомляє Думська.

Комунальники з ночі борються зі зледенінням, яке настало після дощу та при зниженні температури.

"Проводиться активне очищення тротуарів з подальшим посипанням піщано-сольовою сумішшю і хлористим натрієм. Особлива увага приділяється зупинковим комплексам, підходам до дворів та парадним, фасадним будинкам", – рапортують у мерії.

Негода в Одесі. Фото: "Думська"
Негода в Одесі. Фото: "Думська"

Негода в Одесі. Фото: "Думська"
Негода в Одесі. Фото: "Думська"

Негода в Одесі. Фото: "Думська"
Негода в Одесі. Фото: "Думська"

Запоріжжя

На дорогах рятувальники витягували 3 легкові автомобілі, 4 вантажівки та автомобіль швидкої допомоги, про це повідомляє ДСНС Запорізької області.

Рух на дорогах регіону не перекрито, але ускладнено.

Негода у Запоріжжі. Фото: ДСНС Запорізької області
Негода у Запоріжжі. Фото: ДСНС Запорізької області

Негода у Запоріжжі. Фото: ДСНС Запорізької області
Негода у Запоріжжі. Фото: ДСНС Запорізької області

Негода у Запоріжжі. Фото: ДСНС Запорізької області
Негода у Запоріжжі. Фото: ДСНС Запорізької області

Карпати

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногорський досить хмарно. Вітер західний, південно-західний, 4-5 м/с.

На високогір'ї досить снігово, а температура повітря опустилася до -10 градусів.

Карпати засипало снігом. Фото: Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост
Карпати засипало снігом. Фото: Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

32 520

захворіло за тиждень в Україні

-30%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти