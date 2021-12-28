Города в пробках и отключения света: в Украине бушует снежный апокалипсис (фото, видео)

В городах сейчас штормовой ветер, метель и снегопады

Непогода в Украине / Коллаж "Сегодня"

В Украине бушует мощный циклон. Из-за него сейчас в стране штормовой ветер, метель и снегопады. В большинстве городов ухудшилась погода, а из-за этого несколько населенных пунктов даже остались без тепла.

Читайте в нашем материале про подробную ситуацию в городах Украины.

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Черновцы

В Черновицкой области метель парализовала движение транспорта. В пиковое время центр города остановился из-за непогоды.

Водители откапывают свои автомобили, а пешеходы протаптывают себе пути. По невнимательности и из-за заморозков на дорогах произошло несколько ДТП, водители не соблюдают дистанцию.

Днепр

В Днепре стал утрудненный проезд. Образовалось немало пробок, а также сбился график общественного транспорта. Сейчас по городу работает больше 100 единиц техники, которая пытается ликвидировать последствия непогоды.

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Николаев

В городе от электроснабжения отключили 13 населенных пунктов полностью, а также 4 частично. Также отключено 7 котельных, сообщают ГСЧС.

Как пишет местный сайт novosti-n, из-за ухудшения погодных условий и гололеда в Николаеве службы такси подняли цены. Из-за повышенного спроса некоторые службы во время онлайн-заказов предлагают найти машину, но с наценкой 200%.

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Непогода в Николаеве. Фото: ГСЧС Николаевской области

Непогода в Николаеве. Фото: ГСЧС Николаевской области

Одесса

Из-за снегопада в Одессе перестали работать трамваи и троллейбусы.

Об этом сообщает Думская.

Коммунальщики с ночи борются с обледенением, которое наступило после дождя и при снижении температуры.

"Проводится активная очистка тротуаров с последующей посыпкой песчано-солевой смесью и хлористым натрием. Особое внимание уделяется остановочным комплексам, подходам ко дворам и парадным, фасадным домам", — рапортуют в мэрии.

Непогода в Одессе. Фото: "Думская"

Непогода в Одессе. Фото: "Думская"

Непогода в Одессе. Фото: "Думская"

Запорожье

На дорогах спасатели вытаскивали 3 легковых автомобиля, 4 грузовика и автомобиль скорой помощи, об этом сообщает ГСЧС Запорожской области.

Движение на дорогах региона не перекрыто, но усложнено.

Непогода в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожской области

Непогода в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожской области

Непогода в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожской области

Карпаты

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский достаточно облачно. Ветер западный, юго-западный, 4-5 м/с.

На высокогорье достаточно снежно, а температура воздуха опустилась до -10 градусов.

Карпаты засыпало снегом. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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