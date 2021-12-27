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СЬОГОДНІ Новини України

Дощі, ожеледиця і хуртовина: які регіони України накриє негода (мапа)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
27 грудня, 16:00
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Морози в країні домінуватимуть. Плюсову температуру прогнозують лише на півдні
Погода в Україні на 28 грудня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 28 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 28 грудня, в Україні синоптики прогнозують непогоду. Деякі регіони країни накриють хуртовини, а також варто очікувати на дощі.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Де чекати хуртовини та дощі

У центральних областях будуть найскладніші погодні умови. Синоптик обіцяють сильний сніг, хуртовини та снігові замети. Також негода торкнеться і західних областей.

У південній частині, де очікується висока температура повітря, йтиме мокрий сніг та дощ.

"На дорогах водіям буде до жартів. Будьте дуже уважні та перевірте машину на наявність усіх необхідних речей, які можуть знадобитися при нестандартній ситуації", – додає Наталка Діденко.

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На дорогах залишається ожеледиця.

Яка буде температура

Морози в Україні завтра домінуватимуть. Лише на півдні очікується плюсова температура повітря.

Погода в Україні на 28 грудня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні на 28 грудня. Фото: Наталки Діденко

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Чи буде сніг на Новий рік

30, 31 грудня та 1 січня в цілому по Україні очікується невеликий сніг. Також будуть деякі коливання температури.

Вдень температура повітря може коливатись від 0 до -5, а вночі від -2 до -7. На півдні країни, Закарпатті, а також на всій території України 31 грудня очікується від -2 до 3 градусів тепла.

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