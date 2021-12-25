Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Новини України

Чи буде сніг на Новий рік: ми дізналися у синоптика

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
25 грудня, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Температура повітря коливатиметься у ці дні
Погода в Україні буде з морозами / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні буде з морозами / Колаж "Сьогодні"

30, 31 грудня та 1 січня в цілому по Україні очікується невеликий сніг. Також будуть деякі коливання температури.

Про це повідомили сайту "Сьогодні" в Укргідрометцентрі.

Реклама

Деталі

Вдень температура повітря може коливатись від 0 до -5, а вночі від -2 до -7. На півдні країни, Закарпатті, а також на всій території України 31 грудня очікується від -2 до 3 градусів тепла.

"За попередніми прогнозами, сильних морозів не очікується", – повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

Де чекати на морози цієї зими

Якщо поглянути на карту України, то зимова погода прийде в країну "трикутником" однією вершиною донизу. Вдарять морози та випаде невеликий сніг у північних областях – це Волинь і надалі на схід до Сумщини.

Нижньою вершиною холодного трикутника стане Черкащина, зима також захопить Хмельниччину, частину Вінниччини на заході та частину Полтавщини на сході. Загалом дев'ять областей можуть бути до Нового року вкриті снігом, але не більше ніж 10 см заввишки.

Реклама

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

39 992

захворіло за тиждень в Україні

-25%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.27

Російський рубль (₽)

0.3709

Євро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти