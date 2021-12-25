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Будет ли снег на Новый год: мы узнали у синоптика

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
25 декабря, 06:00
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Температура воздуха будет колебаться в эти дни
Погода в Украина будет с морозами / Коллаж "Сегодня"
Погода в Украина будет с морозами / Коллаж "Сегодня"

30, 31 декабря и 1 января в целом по Украине ожидается небольшой снег. Также будут некоторые колебания температуры.

Об этом сообщили сайту "Сегодня" в Укргидрометцентре.

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Днем температура воздуха может колебаться от 0 до -5, а ночью от -2 до -7. На юге страны, Закарпатье, а также по всей территории Украины 31 декабря ожидается от -2 до 3 градусов тепла.

"По предварительным прогнозам, сильных морозов не ожидается", – сообщили нам в пресс-службе Укргидрометцентра.

Где ждать морозов этой зимой

Если взглянуть на карту Украины, то зимняя погода придет в страну "треугольником" одной вершиной вниз. Ударят морозы и выпадет небольшой снег в северных областях – это Волынь и далее на восток до Сумщины.

Нижней вершиной холодного треугольника станет Черкасчина, зима также захватит Хмельнитчину, часть Виннитчины на западе и часть Полтавщины на востоке. Всего девять областей могут быть к Новому году покрыты снегом, но не более 10 см высотой.

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