Будет ли снег на Новый год: мы узнали у синоптика

30, 31 декабря и 1 января в целом по Украине ожидается небольшой снег. Также будут некоторые колебания температуры.
Об этом сообщили сайту "Сегодня" в Укргидрометцентре.
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Днем температура воздуха может колебаться от 0 до -5, а ночью от -2 до -7. На юге страны, Закарпатье, а также по всей территории Украины 31 декабря ожидается от -2 до 3 градусов тепла.
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"По предварительным прогнозам, сильных морозов не ожидается", – сообщили нам в пресс-службе Укргидрометцентра.
Где ждать морозов этой зимой
Если взглянуть на карту Украины, то зимняя погода придет в страну "треугольником" одной вершиной вниз. Ударят морозы и выпадет небольшой снег в северных областях – это Волынь и далее на восток до Сумщины.
Нижней вершиной холодного треугольника станет Черкасчина, зима также захватит Хмельнитчину, часть Виннитчины на западе и часть Полтавщины на востоке. Всего девять областей могут быть к Новому году покрыты снегом, но не более 10 см высотой.
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