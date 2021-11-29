Погода на грудень: коли прийдуть морози та чи випаде сніг на Новий рік

Синоптики кажуть, що у грудні бувало і 38 градусів морозу, і 18 градусів тепла

/ Фото: Сьогодні

Не за горами грудень, а зимою поки не пахне, погода за вікном – типова листопадова: хмарно, волого. Про наближення зими говорить лише одне: день став набагато коротшим, за листопад він скоротився майже на годину, до восьми з половиною годин. Ще півгодини світлового дня "з'їсть" грудень, але після католицького Різдва, 25 грудня, сонце "піде на літо", день почне збільшуватись.

Нещодавно ми писали про те, як народжуються прогнози погоди

Реклама

У народі кажуть: сонце – на літо, зима – на мороз. Чи це так, і яким буде останній місяць 2021 року, він же перший місяць нової зими, з'ясували "Сьогодні".

На жаль, 1 жовтня на 83-му році життя пішов від нас головний народний синоптик України. Леонід Горбань . Але він залишив "Сьогодні" свій ексклюзивний прогноз погоди на грудень, який ми публікуємо. Також ми традиційно даємо прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз погодних сайтів.

Читайте також останнє інтерв'ю Леоніда Горбаня, яке він дав "Сьогодні", розповівши, зокрема, про погоду на цю зиму та на роки вперед

Реклама

Прогноз Леоніда Горбаня: Справжня зима у грудні прийде

/ Фото: Сьогодні

За розрахунками народного синоптика перший місяць нової зими виявиться холодним. Про свій прихід в Україну грудень "повідомить" із першого дня – прийдуть морози. Будуть вони невеликими: 1-3 грудня похолодає до -4 градусів вночі і до -1 градуса вдень. Потім знову потеплішає до невеликого "плюсу" на 4-5 днів.

Весь перший зимовий тиждень буде сухим та похмурим, дощ і сніг прийдуть з 8-10 грудня. При цьому похолодає, а це означає неприємний "мікс" із крижаного дощу та мокрого снігу, що призведе до неминучої ожеледиці. Коротше, привіт, "день бляхаря" для автомобілістів і "день травматолога" для пішоходів.

Реклама

Мороз міцнішатиме, сніг – валитиме, але невеликий і недовго. Втім, його вистачить, аби в середині грудня настала справжня зима з невеликими морозами. У другій половині місяця снігопади остаточно припиняться, вигляне сонце, однак похолодає, вночі -10 градусів. На Католицьке Різдво та Новий рік розрахунки Леоніда Горбаня обіцяють нам сніг, потепління, але не вище за нуль, збережеться невеликий мороз. Тобто не як рік тому, коли снігу в новорічну ніч не було взагалі.

Укргідрометцентр: Буде мокрий сніг, вітри та тумани

Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко, грудень наблизить нас до справжньої зими, але це може бути наприкінці місяця.

"Таких суворих морозів, як і в попередні роки, не очікується, мінус 20 градусів у грудні можливі, але малоймовірні, – каже Анатолій Прокопенко. – Середньомісячна температура – від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, це близько до норми (тобто, грудень виявиться холоднішим за листопад на 5-7 градусів – Авт.). Сніг у грудні також тепер випадає не скрізь та не щороку. У Карпатах, північних, західних та східних регіонах сніг до кінця місяця ляже, у південних областях та в Криму випаде, але розтане".

Анатолій Прокопенко відзначив особливість нинішніх теплих зим – це активізація південних та південно-західних циклонів, які призводять до сильних вітрів, завірюх, налипання мокрого снігу. Все це можливе у грудні. Ще одна неприємність – різкі коливання температури, що призводять до туманів, особливо небезпечних при русі автошляхами.

Опадів у грудні випаде в середньому 33-78 мм, у горах місцями 81-105 мм, це в межах норми за винятком північно-східних областей (Чернігівщина, Сумщина), там снігу менше норми. У перерахунку на чистий сніг – від 30-80 см у середньому по країні, до одного метра в Карпатах.

За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у грудні становить 38 градусів морозу (Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська обл.) у Криму – 19 градусів морозу. Абсолютний максимум температури – 18 градусів тепла, у Криму – до 25 градусів тепла.

Погодні сайти: Морози захоплять третину країни

Узагальнений прогноз погодних сайтів на грудень показує, що вони "бачать" погоду в першому зимовому місяці не дуже зимовою. Загалом по країні найбільш холодним і мокрим виявиться перший тиждень: очікуються дощі з мокрим снігом, на півночі сніговий покрив може зберегтися. Наступні два тижні грудня будуть теплішими, ближче до Нового року знову прийдуть невеликі морози.

Якщо глянути на карту України, то зимова погода прийде в країну "трикутником" однією вершиною вниз. Вдарять морози та випаде невеликий сніг у північних областях – це Волинь і далі на схід до Сумщини. Нижньою вершиною холодного трикутника стане Черкащина, зима також захопить Хмельниччину, частину Вінниччини на заході та частину Полтавщини на сході. Загалом дев'ять областей можуть бути до Нового року вкриті снігом, але не більше ніж 10 см заввишки.

В решті областей сніг теж очікується, але він, швидше за все, розтане. А на півдні України – це Одеська, Миколаївська, Херсонська області та Крим, а також у Дніпропетровській та Запорізькій областях снігу або не буде, або він випаде символічно.

Східні області майже не побачать навіть дощів, особливо під кінець грудня – тут інтернет-синоптики обіцяють похмуру суху погоду з 12-15 грудня до самого Нового року.

Осінь замість зими очікується у грудні на Закарпатті: майже весь місяць плюсова температура не лише вдень, а й уночі. Але багато дощів з мокрим снігом – дощити і сніжити буде майже щодня.

Жителям інших західних областей – Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької – також майже весь місяць доведеться носити з собою парасольки та одягти непромокаюче взуття, щоб уберегти ноги під час ходіння по сніговій "каші".

У Києві, розташованому на півночі країни, погода в грудні очікується цілком зимовою. Великих морозів не буде, але похолодання, дощі зі снігом, а потім невеликий сніг прийдуть з перших днів грудня. У другій половині місяця все це може розтанути, та ймовірність того, що до Нового року знову похолодає та засніжить, висока.

Як бачимо, прогноз Леоніда Горбаня – "найзимовіший", інтернет-прогноз – найбільш м'який, розрахунки Укргідрометцентру знаходяться посередині.

Погоду у листопаді найточніше передбачили Леонід Горбань та Укргідрометцентр, які за місяць наперед розрахували похолодання та дощі зі снігом у другій його половині. Погодні сайти обіцяли теплий оистопад та "побачили" лише зниження температури після 20-го, але без снігу та помітних опадів.

Чий прогноз точніший цього разу, дізнаємося ближче до Нового року.

Для складання прогнозів погоди використовують спеціальні метеорологічні зонди. Як їх запускають, дивіться у сюжеті