Какую технику Украина получит от Франции — детали от новой главы МИДа

Катрин Колонна рассказала, что Франция даст Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина получит от Франции 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar. Об этом сообщила на брифинге глава МИД Франции Катрин Колонна, которая сейчас находится с визитом в Киеве.

"Франция будет продолжать военную поддержку, будет переоценивать запросы Украины и свои возможности удовлетворить эти запросы. Уже доставлены САУ Caesar, и будет доставлена еще одна партия в ближайшие недели. Мы будем продолжать в этом направлении. Также будут переданы семена культур, пожарные машины и кареты скорой помощи", — сообщила она.

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Помощь от Запада

Ранее министр обороны Алесей Резников рассказал, что благодаря военной помощи от наших западных партнеров украинские военные успешно отбивают атаки врага.

По его словам, на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии: гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR. Кроме того, пополняется парк артиллерии 155-мм калибра. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Кроме того, скоро береговая оборона Украины будет усилена ракетами Harpoon.

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