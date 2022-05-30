Яку техніку Україна отримає від Франції — деталі від нової глави МЗС

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Україна отримає від Франції 155 мм самохідні артилерійські установки Caesar. Про це повідомила на брифінгу глава МЗС Франції Катрін Колонна, яка зараз перебуває з візитом у Києві.

"Франція продовжуватиме військову підтримку, переоцінюватиме запити України та свої можливості задовольнити ці запити. Вже доставлено САУ Caesar, і буде доставлено ще одну партію найближчими тижнями. Ми продовжуватимемо в цьому напрямку. Також буде передано насіння культур, пожежні машини та карети швидкої допомоги", — повідомила вона.

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Допомога від Заходу

Раніше міністр оборони Олексій Рєзніков розповів, що завдяки військовій допомозі від наших західних партнерів українські військові успішно відбивають атаки ворога.

За його словами, на передовій вже успішно працюють три види 155 мм артилерії: гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR. Крім того, поповнюється парк артилерії 155 мм калібру. В Україну вже надійшли САУ М109 однією з модифікацій. Крім того, незабаром берегову оборону України буде посилено ракетами Harpoon.

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