Канада ввела санкции против чиновников и пропагандистов РФ – кто в списке

Канада ввела санкции против Маргариты Симоньян и Дмитрия Пескова / Фото: Коллаж: Сегодня
Канада вводит санкции против российских чиновников, пропагандистов и олигарха Олега Дерипаски.
Об этом сообщается на сайте правительства.
Кто попал под санкции:
- олигарх, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска,
- министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев,
- министр здравоохранения России Михаил Мурашко,
- пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков,
- пропагандисты Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян,
- генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и другие.
Теперь общее количество человек в санкционном списке Канады увеличилось до 540.
Предусматривающие санкции
Правительство Канады решило заморозить активы и запретить гражданам и физическим лицам Канады вести какие-либо дела с подсанкционными лицами.
Санкции от США
Соединенные Штаты Америки вводят ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.
В этот список, в частности, попали: предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг, генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, бизнесмен Евгений Пригожин, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, предприниматель Алишер Усманов, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кроме того, вводят санкции против ряда авиастроительных предприятий РФ, в том числе Иркутского авиазавода и завода "Авиастар".