Карантин в Украине. 16 областей рискуют перейти в "оранжевую" зону

Иногда люди болеют бессимптомно. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на 11 октября, все области Украины находятся в желтой зоне адаптивного карантина. При этом показателям оранжевой соответствуют 16 регионов.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
В большинстве регионов превышен уровень госпитализации больных коронавирусом. Худшая ситуация второй день подряд в Херсонской области. Сейчас там показатель составляет 94,9 при норме 60 на 100 тысяч населения. Кроме того, в Донецкой и Одесской областях превышен показатель загруженности коек с кислородом.
Какие области могут попасть в оранжевую зону?
- Волынская
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Луганская;
- Львовская;
- Одесская
- Полтавская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Хмельницкая;
- Черновицкая;
- Черниговская.
Кто близок к красной зоне?
Как рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко, в данный момент близка к красной зоне Херсонская область. По его словам, сначала значительный рост нынешней волны коронавируса был в западных областях.
"Мы думали, что будет повторение ситуации осени 2020 года и весны 2021-го. Но в данный момент мы видим, что Черновицкая область, которая сама "загорелась" в новой волне, уже стабилизировалась. А вот восточные и южные области дают прирост", – сказал министр.
Ляшко добавил, что Херсонщина, которая две волны прошла, не выходя из желтого уровня и не попав в оранжевый, в данный момент одна из первых, которая может приблизиться к красной зоны.
Ранее мы писали:
- Из-за роста заболеваемости во Львове местные власти решили усилить карантин с 18 октября.
- А в Мелитополе и Запорожской области в общественный транспорт пускать только привитых от коронавируса пассажиров. Проверять сертификаты будут полицейские и работники Госпродпотребслужбы.