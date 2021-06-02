Куртки и зонты не прячем: 2 июня на погодном фронте без перемен (карта)

Во второй условно летний день дождить будет в основном на востоке и немного в центре и на юге, также обещают ветер

В среду, 2 июня, синоптики обещают небольшие дожди в нескольких регионах и температуру в среднем по стране по-прежнему не выше 18 градусов и достаточно ветренно.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во второй условно летний день дождить будет в основном на востоке и немного в центре и на юге. Довольно высокая в последние дни температура на востоке сравняется со всей Украиной и опустится до 17-19 градусов. В южных и центральных регионах по-прежнему 16-18 градусов.

На севере Украины будет сухо, но также совсем не жарко – температура не поднимется выше 18 градусов.

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Стабильно прохладно будет и на западе – в среднем 15-17 градусов, зато не обещают и дождей – только переменную облачность.

В Киеве ожидается 16-18 градусов без осадков, ветер 7-12 м/с.

Напомним, согласно прогнозу на неделю, дождей в Украине станет меньше, а к выходным они и вовсе почти закончатся, жары же в ближайшие несколько дней ждать не стоит.

Мы также писали, что в первый день лета украинские Карпаты засыпало снегом, а температура в горах опустилась до 1 градуса мороза.