Будет ли жара и когда закончатся дожди: прогноз погоды до конца недели

В ближайшие дни жителям некоторых областей особенно не повезет – каждый день будет лить дождь

/ Фото: Pixabay

На этой неделе дождей в Украине станет меньше, а к выходным они и вовсе почти закончатся. Несмотря на приход календарного лета, жары в ближайшие несколько дней ждать не стоит, но будут комфортные 20-23 градуса тепла. Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

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В среду, 2 июня, дожди пройдут на востоке, юге, и в большинстве центральных областей (кроме Киевской и Житомирской). Температура воздуха по всей стране 15-19 градусов.

В четверг, 3 июня, снова в восточных, южных и части центральных областей дожди с грозами. В то же время температура воздуха повысится до 18-20 градусов. На юге и востоке прохладнее, 15-18 градусов. В Киеве без осадков и до +20.

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В пятницу, 4 июня, циклон практически покинет нашу территорию. Дожди с грозой пройдут только в Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. Температура везде 18-20 градусов.

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В субботу, 5 июня, дожди на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях. Температура воздуха в Украине поднимется до +22. В столице солнце и приятные 20-22 градуса.

В воскресенье, 6 июня, дожди все в тех же юго-восточных областях и в Крыму, а остальная Украина будет окутана солнцем. Температура воздуха 20-23 градуса.

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А тем временем в первый день лета Карпаты замело снегом.

Отметим, май в Украине выдался достаточно дождливым и не особо жарким (за исключением нескольких дней). Наши эксперты – завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух и самый известный народный синоптик Леонид Горбань – рассказали "Сегодня" о прогнозе погоды на лето.