Чи буде спека і коли закінчаться дощі: прогноз погоди до кінця тижня

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На цьому тижні дощів в Україні стане менше, а до вихідних вони і взагалі майже закінчаться. Незважаючи на прихід календарного літа, спеки в найближчі кілька днів чекати не варто, але будуть комфортні 20-23 градуси тепла. Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

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У середу, 2 червня, дощі пройдуть на сході, півдні, і більшості центральних областей (крім Київської і Житомирської). Температура повітря по всій країні 15-19 градусів.

У четвер, 3 червня, знову в східних, південних і частині центральних областей дощі з грозами. Водночас температура повітря підвищиться до 18-20 градусів. На півдні і сході прохолодніше, 15-18 градусів. У Києві без опадів і до +20.

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У п'ятницю, 4 червня, циклон практично залишить нашу територію. Дощі з грозою пройдуть тільки в Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Температура всюди 18-20 градусів.

У суботу, 5 червня, дощі на Донбасі, в Запорізькій і Херсонській областях. Температура повітря в Україні підніметься до +22. У столиці сонце і приємні 20-22 градуси.

У неділю, 6 червня, дощі все в тих же південно-східних областях та в Криму, а решта України буде оповита сонцем. Температура повітря 20-23 градуси.

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А тим часом у перший день літа Карпати замело снігом.

Відзначимо, травень в Україні видався досить дощовим і не особливо спекотним (за винятком кількох днів). Наші експерти – завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віра Балабух та найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань – розповіли "Сьогодні" про прогноз погоди на літо.