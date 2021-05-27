Прогноз погоди на літо: мокро буде, спекотно – не так щоб дуже

/ Фото: Сьогодні

Непомітно закінчується пізня весна, яка тільки під кінець травня порадувала українців теплом. Чого очікувати від літа? Кліматологи говорять, що природний феномен Ла Нінья, який визначав погоду в Північній півкулі взимку і навесні, припинився.

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Якою буде погода в кожному з трьох літніх місяців, докладно розібрався сайт "Сьогодні". Наші експерти: заввідділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віра Балабух і найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань.

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Інфографіка – за розрахунками Леоніда Горбаня.

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Леонід Горбань: Сатурн любить усе перевертати

Народний синоптик Леонід Горбань, який, нагадаємо, в своїх розрахунках використовує старовинну методику: Брюсов календар, що враховує вплив на погоду розташування планет Сонячної системи, розрахував ексклюзивно для сайту "Сьогодні", якою буде погода влітку помісячно.

Цього року на погоду впливає планета Сатурн, бо за Брюсовим календарем 2021 рік – рік Сатурна. За словами Леоніда Горбаня, "Сатурн любить все перевертати з ніг на голову".

"У весну він вносить зиму, весна холодна, дерева розпускаються пізно, трава повільно йде в ріст. Літо від нього буває сирим, з вітрами, дощами і бурями, його осінь непривітна, з крижаними дощами, а зима починається рано", – конкретизував Леонід Горбань.

Леонід Горбань уточнив: в Україні сім кліматичних зон, тому усереднений прогноз показує лише загальні тенденції погоди в даному місяці.

"Імовірність мого прогнозу – близько 75%, в окремих регіонах, припустимо, дощ пройде на 1-2 дні пізніше або раніше, ніж за усередненим прогнозом. Але середньострокові погодні тенденції на кожен місяць прогноз показує правильно", – роз'яснив Леонід Горбань.

Червень: Тепло і два "потопи"

Місяць почнеться теплом і дощами. Всю першу десятиденку дощитиме через день-два, а завершиться вона зливами з грозою, місцями з градом. Денна температура поступово опуститься з 25-27 градусів до 18-20. Далі нас чекає два тижні сухої нежаркої погоди, вдень до +26-28 градусів, вночі +16-18 градусів. Ближче до кінця місяця – черговий "потоп": з 23 по 27 червня Україну накриє потужний циклон. Але буде тепло, вдень не нижче +20 градусів навіть у північних регіонах і в Карпатах. Після того, як циклон втратить свою силу і вичерпається, температура знову піде вгору, наближаючись до 30 градусів.

Липень: Майже як у тропіках в сезон дощів

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Другий місяць літа, його, "верхівка", як кажуть у народі, виявиться таким, як у тропіках: спека, зливи з грозами, бурі. Перший буревій накриє Україну з 1 по 4 липня, при цьому буде жарко і задушливо, температура вдень до +28 і вище. Після дощів на 4-5 днів прийде спека, випаровування створять в повітрі "тропічний ефект", волога – як у парильні.

З 8-го по 12-те число стихія завдасть нового удару: буря, грози, град, але буде набагато холодніше – вдень не вище +22 тепла. Потім знову "тропіки": сонце, спека, висока вологість повітря. В середині липня погода буде схожою на ту, що була в середині червня, але з поправкою: вона виявиться набагато спекотнішою, ніж місяць тому. Вдень – до +35 градусів у тіні, в південних і східних регіонах навіть до +40.

Далі нас чекає третій удар стихії. Розпочнеться він із сильних злив, за два дні, 21-22 липня, випаде 15-20 мм опадів, однак без ураганів і граду. Буря можлива через три дні, з 25 по 27 липня. Дощу буде менше, а температура – вищою, вдень 29-31 градус тепла. Закінчиться місяць теплою комфортною погодою, але знову зі зливами.

Серпень: Спека і бурі

Третій місяць нинішнього літа виявиться протилежністю другому: дощів майже не буде, а ось спеки вистачить. Лише в перший тиждень серпня очікуються дві невеликі майже бездощові бурі, потім опади припиняться, а стовпчик термометра з кожним днем повзтиме все вище і вище. До середини місяця вдень очікується під +40 за майже повної відсутності хмар. Після 18-го ненадовго "запахне осінню", температура на 2-3 дні різко знизиться до + 20-22 градусів під впливом холодного антициклону.

Перед Днем Незалежності знову потеплішає до +26-28 градусів – і літо на цьому закінчиться. Якщо парад на честь 30-ї річниці свята ще відбудеться в нежаркий сонячний день, то за день-два різко похолодає. Попрощається з нами літо проливним дощем.

Віра Балабух: Українці занадто звикли до тепла

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Як розповіла нам заввідділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віра Балабух, за розрахунками Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США і Європейського центру середньострокових прогнозів, істотних місячних і сезонних аномалій приземної температури повітря та кількості опадів в Україні влітку не очікується.

"За тими прогнозами, які є на сьогодні, літо 2021 року неістотно відрізнятиметься від торішнього, – каже Віра Балабух. – Очікується, що літо буде теплим і досить сухим, як і в останні 20 років. Антициклональна погода (високий тиск, малохмарно) буде превалювати, що також може привести до дефіциту опадів. Потепління з перших днів червня чекати не варто, на початку місяця погода буде прохолодною. І лише друга половина виявиться досить спекотною. Найбільш аномальна температура повітря очікується в липні, а ось у серпні вона буде швидше за все відповідати середнім багаторічним даним".

Віра Балабух також зазначила, що весна у нас була не холодною, а в межах норми на значній території країни. Аномально прохолодною, як і аномально теплою, погода була лише в окремих регіонах. Справа в тому, що українці за останні 5-10 років звикли до тепліших показників температур навесні, коли вони перевищували норму на 5-6 градусів у середньому за місяць, а в окремі дні навіть на 10-15 градусів. І літо прогнозується не дуже жарким, від лютої спеки страждати не будемо, принаймні, тривалий час.

Також, за словами кліматолога, для літа в останні роки характерно нерівномірне випадання опадів: тривалі бездощові періоди змінюються короткими періодами з сильними зливами, коли за кілька годин може випасти місячна норма опадів і більше.

"Це не дуже добре, оскільки вода не встигає всочуватися в ґрунт і просто стікає у водойми, низовини, викликаючи підтоплення і паводки. Такі процеси можливі й цього літа", – резюмувала Віра Балабух.

Як бачимо, прогнози кліматолога і народного синоптика відрізняються. Найбільший збіг бачимо щодо погоди на червень, а ось на липень і серпень температурні прогнози протилежні. Як буде насправді – дізнаємося вже восени!

Про те, якою буде погода в червні, дивіться в сюжеті.