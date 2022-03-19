Киев накрыл смог: люди жалуются на задымление (фото)

В столице заметили дым / Фото: Коллаж: Сегодня

Во многих районах Киева стоит смог, ощущается сильный запах гари, но конкретного пожара нет.

Об этом написали в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

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"В то же время какого-то конкретного пожара нет, откуда идет дым – пока непонятно", – отметили в Telegram.

Жители заметили смог в северных и центральных частях Киева.

Советник главы МВД Вадим Денисенко в Facebook объяснил, откуда появился смог.

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В чем причина:

Догорает свалка возле Новых Петровцев. Безветренная погода. Как только ветер появится, смог от работы теплоэлектростанций и дымов от возгораний в окрестностях Киева развеется. В Чернобыльской зоне с точки зрения пожарной ситуации все спокойно. Радиационный фон в норме.

В КГГА отметили, что смог связан с изменением погодных условий, в частности направлением ветра.

"По данным специалистов, качество воздуха соответствует нормам. Но просим не открывать окна и не выходить из дома без необходимости", - написали в сообщении.

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ГСЧС сайту "Сегодня" сообщила, что сейчас в Киеве и области наблюдается загрязнение воздуха, которое связано с погодными условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли.

"Смог сегодня не является причиной для паники в обществе. Так, по состоянию на 07:00 утра 19 марта в Киевской области не зафиксированы пожары в экосистемах, в Зоне отчуждения и вблизи ЧАЭС", – сообщили в ГСЧС.

Там добавили, что в течение суток 18 марта работники ГСЧС в Киевской области ликвидировали 21 пожар на открытых территориях, а именно возгорание травяного настила, вызванное неосторожным обращением с огнем граждан.

Правила поведения в задымленном помещении:

закройте двери/окна, а оконные и дверные проемы завесьте влажной тканью;

пейте больше воды, часто умывайтесь;

для защиты от дыма используйте защитные маски, увлажненные водой;

воздержитесь от курения на время задымления.

Качество воздуха в Киеве

В Киеве установлено 368 станций мониторинга состояния атмосферного воздуха, из них 121 работает (они изображены цветными кругами на карте). Об этом свидетельствуют данные сервиса SaveEcoBot.

Уровень загрязнения воздуха в большинстве районов сейчас характеризуется как "вредный".

Уровень загрязнения сейчас довольно высокий, если сравнивать данные качества воздуха за последний месяц.

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