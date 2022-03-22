Киев стал почетным гражданином Парижа: городу дали звание впервые в истории

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Мэрия Парижа единогласно проголосовала за признание Киева почетным гражданином столицы Франции.

Об этом сообщила у себя в Twitter мэр Парижа Анн Идальго.

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Поддержка Парижа

По ее словам, решение мэрии стало первым в истории Парижа, когда почетным гражданином объявляется город.

"Париж подтверждает свою поддержку и дружбу с украинской столицей, которая в настоящее время борется за свою свободу", – написала мэр.

Фото – twitter.com/Anne_Hidalgo.

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Напомним, 22 миллиарда евро, принадлежащих Центробанку России, заморозили во Франции. Ограничение наложили на счета и недвижимость подсанкционных лиц.

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