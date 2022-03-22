Київ став почесним громадянином Парижа: місту дали звання вперше в історії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Мерія Парижа одноголосно проголосувала за визнання Києва почесним громадянином столиці Франції.

Про це повідомила у себе у Twitter мер Парижа Анн Ідальго.

Реклама

Підтримка Парижа

За її словами, рішення мерії стало першим в історії Парижа, коли почесним громадянином оголошується місто.

"Париж підтверджує свою підтримку та дружбу з українською столицею, яка нині виборює свою свободу", – написала мер.

Фото – twitter.com/Anne_Hidalgo.

Реклама

Нагадаємо, 22 мільярди євро, що належать Центробанку Росії, заморозили у Франції. Обмеження наклали на рахунки та нерухомість підсанкційних осіб.

Читайте також: