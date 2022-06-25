Киевлянин продавал ВСУ бракованные бронежилеты

Мошенник, наживавшийся на безопасности наших защитников, задержан / Коллаж "Сегодня"

Правоохранительные органы Украины разоблачили преступную схему, по которой украинских защитников снабжали некачественными бронежилетами. Организовал ее житель Киева, которому уже сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Украины.

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Что известно

По данным следствия, подозреваемый организовал сбыт некачественных бронежилетов, в том числе представителям волонтерских организаций, которые помогали ВСУ. В противоправную схему он привлек других граждан Украины в качестве пособников.

"Через социальные сети и мессенджеры мошенники рекламировали продажу бронежилетов, относящихся к 5 классу защиты и содержащие бронепластины из высококачественной заводской стали. В действительности, элементы защиты были изготовлены кустарным способом с использованием низкокачественных металлических пластин, не соответствующих заявленным стандартам качества, простреливаются пулями и неэффективны даже от обломков. За каждый такой бронежилет эти лица получали от 10 до 16 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Организатор преступной схемы задержан. Ему избрана мера пресечения.

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