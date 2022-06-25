Киянин продавав ЗСУ браковані бронежилети

Шахрая, який наживався на безпеці наших захисників, затримано / Колаж "Сьогодні"

Правоохоронні органи України викрили злочинну схему, за якою українським захисникам постачали неякісні бронежилети. Організував її мешканець Києва, якому вже повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура України.

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Що відомо

За даними слідства, підозрюваний організував збут неякісних бронежилетів, зокрема представникам волонтерських організацій, які допомагали ЗСУ. У протиправну схему він залучив інших громадян України як посібників.

" Через соціальні мережі та месенджери вони рекламували продаж бронежилетів, які відносяться до 5 класу захисту та начебто містять бронепластини з високоякісної заводської сталі. У дійсності елементи захисту були виготовлені кустарним способом з використанням низькоякісних металевих пластин, що не відповідають заявленим стандартам якості, прострілюються кулями та неефективні навіть від уламків. За кожен такий бронежилет ці особи отримували від 10 до 16 тис грн", – йдеться у повідомленні.

Організатора злочинної схеми затримано. Йому обрано запобіжний захід.

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