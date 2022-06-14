Жителі Закарпаття заробляли на переправлянні чоловіків-ухилянтів за кордон (фото)

Свої послуги зловмисники оцінювали у 16 500 євро

В Україні незаконно відправляють чоловіків за кордон. Фото: колаж "Сьогодні"

У квітні прикордонники спільно з СБУ та поліцією затримали трьох закарпатців, які планували переправити до Румунії чоловіків призовного віку. У підсумку всім фігурантам справи оголосили про підозру. Наразі їм загрожує серйозний строк.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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За допомогою тепловізорів зловмивсники відстежували рух прикордонних нарядів та переправляли громадян через кордон у темний час доби. Свої послуги вони оцінювали у 16 500 євро.

Сьогодні, 14 червня, у помешканні зловмисників були знайдені радіостанції, мобільні термінали, надувний човен, GPS-новігатор, блокноти з чорновими записами тощо.

Ці речі стануть доказами протиправної діяльності. А у разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

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Зловмисників затримали

На Одещині "бізнесмен" заробляв на переправленні чоловіків-ухилянтів за кордон

Мешканцю Одеської області вдруге повідомили про підозру у незаконному вивезенні чоловіків призовного віку через кордон України. Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, 26 березня підозрюваний намагався в обхід пунктів пропуску провести до Молдови чотирьох військовозобов'язаних українців віком від 32 до 47 років. За свої послуги він брав 9 тисяч доларів.

Чоловіків затримали військовослужбовці Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що підозрюваного вже затримували 19 березня за скоєння аналогічного злочину. Тоді він намагався переправити шістьох чоловіків призовного віку.

Проте стосовно затриманого було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

"Незважаючи на статус підозрюваного та покладення судом обов’язків при застосуванні запобіжного заходу, зловмисник продовжив реалізацію налагодженої злочинної схеми з незаконного переправлення військовозобов’язаних громадян через держкордон України. Отже, застосований запобіжний захід у вигляді застави у визначеному розмірі не зміг повною мірою забезпечити належну поведінку підозрюваного та запобігти наявним ризикам – вчиненню нового аналогічного кримінального правопорушення", – йдеться у повідомленні.

Тепер вирішуються питання обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, а також притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до правопорушення.

Раніше ми розповідали, що голову партії "Опозиційна платформа – За життя", кума Володимира Путіна Віктора Медведчука затримали під час спроби переправитися через кордон України, де на нього чекали співробітника ФСБ. Російська спецслужба організувала цю операцію разом з криміналітетом України. Втеча готувалась по воді через невизнане Придністров'я.