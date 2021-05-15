Версія українською
$ 27,63
33,37

День Европы в Украине: онлайн-трансляция Киевского форума по безопасности

15 мая, 08:50

Сергей Мартынец

Участники форума также обсудят, как ЕС и США могут помочь Украине справиться с Россией

Киевский форум по безопасности 15 мая в 9:00 проводит онлайн-дискуссию, посвященную Дню Европы в Украине. Война России против нашей независимости придает этому дню особое значение.

Темы Форума:

Реклама

Участники дискуссии:

Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Напомним, на прошлой дискуссии КФБ говорили об уникальных шансах партнерства Украины и США. Так, Арсений Яценюк говорил, что Европа и США должны выступить единым фронтом против России.

Новости на эту же тему:
НАТО День Европы Киевский форум по безопасности

Источник: Сегодня

Реклама