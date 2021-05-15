День Европы в Украине: онлайн-трансляция Киевского форума по безопасности

Участники форума также обсудят, как ЕС и США могут помочь Украине справиться с Россией

Киевский форум по безопасности 15 мая в 9:00 проводит онлайн-дискуссию, посвященную Дню Европы в Украине. Война России против нашей независимости придает этому дню особое значение.

Темы Форума:

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Что значит для нас идея Европы.

Какой прогресс достигнут на пути интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Что следует ожидать от саммита НАТО в июне 2021.

Как убедить Запад предоставить Украине План действий по членству в НАТО.

Как усилить сотрудничество ЕС и США для противодействия российской агрессии.

Участники дискуссии:

Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции;

– вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции; Яцек Чапутович – министр иностранных дел Польши в 2018-2020 годах;

– министр иностранных дел Польши в 2018-2020 годах; Александр Вершбоу – почетный член Атлантического совета, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах;

– почетный член Атлантического совета, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах; Арсений Яценюк – премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель Киевского форума;

– премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель Киевского форума; Даниил Лубкивский – директор Киевского форума (модератор дискуссии).

Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Напомним, на прошлой дискуссии КФБ говорили об уникальных шансах партнерства Украины и США. Так, Арсений Яценюк говорил, что Европа и США должны выступить единым фронтом против России.