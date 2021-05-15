День Европы в Украине: онлайн-трансляция Киевского форума по безопасности

Киевский форум по безопасности 15 мая в 9:00 проводит онлайн-дискуссию, посвященную Дню Европы в Украине. Война России против нашей независимости придает этому дню особое значение.
Темы Форума:
- Что значит для нас идея Европы.
- Какой прогресс достигнут на пути интеграции Украины в ЕС и НАТО.
- Что следует ожидать от саммита НАТО в июне 2021.
- Как убедить Запад предоставить Украине План действий по членству в НАТО.
- Как усилить сотрудничество ЕС и США для противодействия российской агрессии.
Участники дискуссии:
- Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции;
- Яцек Чапутович – министр иностранных дел Польши в 2018-2020 годах;
- Александр Вершбоу – почетный член Атлантического совета, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах;
- Арсений Яценюк – премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель Киевского форума;
- Даниил Лубкивский – директор Киевского форума (модератор дискуссии).
Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.
Напомним, на прошлой дискуссии КФБ говорили об уникальных шансах партнерства Украины и США. Так, Арсений Яценюк говорил, что Европа и США должны выступить единым фронтом против России.
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