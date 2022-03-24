Киевский Форум по Безопасности проведет встречу "Борьба за Украину"

Киевский Форум по Безопасности проведет 24 марта специальную онлайн-встречу "Борьба за Украину", посвященную мировому взаимодействию ради обороны нашего государства от российской агрессии.
Как усилить оборонные возможности Украины?
Как укрепить давление на Путина и его режим военных преступников?
Каковы итоги встреч высокого уровня в рамках Группы Семи, НАТО и ЕС, которые пройдут сегодня в Брюсселе?
Эти и другие вопросы будут в центре внимания обсуждения.
Участники события
- Виктория Нуланд, заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки.
- Норберт Реттген, депутат Федерального парламента Германии, глава парламентского комитета по иностранным делам в 2014-21 годах.
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, председатель комитета Верховной Рады Украины по интеграции Украины в Европейский Союз.
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского Форума безопасности.
- Даниил Лубкивский, директор Киевского Форума безопасности.
Смотрите трансляцию 24 марта в 21:00 по Киеву:
На украинском
На английском
Киевский Безопасный Форум – главная международная платформа Украины по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.