"Боротьба за Україну": онлайн-зустріч Київського безпекового форуму

Онлайн-дискусія КБФ. Боротьба за Україну

Київський безпековий форум проведе 24 березня спеціальну онлайн зустріч "Боротьба за Україну", присвячену світовій взаємодії задля оборони нашої держави від російської агресії.

Як посилити оборонні можливості України?

Реклама

Як зміцнити тиск на Путіна та його режим воєнних злочинців?

Які підсумки зустрічей високого рівня у рамках Групи Семи, НАТО і ЄС, які відбудуться сьогодні в Брюсселі?

Ці та інші питання будуть у центрі уваги обговорення.

Реклама

Учасники події

Вікторія Нуланд, заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки.

Норберт Реттґен, депутат Федерального парламенту Німеччини, голова парламентського комітету у закордонних справах у 2014-21 роках.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу.

Арсеній Яценюк, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, голова Київського безпекового форуму.

Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму.

Дивіться трансляцію 24 березня о 21:00 за київським часом:

Українською

Англійською

Київський безпековий форум – головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.