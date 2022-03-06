Ким: Под Николаевом противник очень деморализован, бежит по кустам

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким обратился к гражданам / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска деморализованы и разбегаются назад в свои штабы и командные пункты. Кроме этого, оккупанты несут большие потери.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

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"По данным нашей разведки, противник очень деморализован, разбегается назад в свои штабы и командные пункты. Их выпихивают обратно. После вчерашнего обстрела (по врагу. – Ред.) их по всей области догоняли. Сейчас самое оно, чтобы дальше их загнать. Техника (брошенная врагом. – Ред.), которая в полях, забирайте себе как компенсацию, передайте военным", – сказал Ким.

Он призвал всех отгонять российских оккупантов.

"Отгоняйте этих "орков". По кустам сейчас бегут – это данные перехвата их разговоров, это данные на местах, это данные разведки. Также у них нет соляры – не давайте им соляру", – сказал Ким.

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Оккупанты несут большие потери

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг несет невиданные потери, а украинская армия удерживает все ключевые направления. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

"Контратакуют оккупантов под Харьковом, держат Николаев, Киев, Черниговщину, Сумщину, Донбасс… Мы наносим оккупантам такие потери, которые они не видели в самом страшном сне. Российская армия не вышла на запланированные рубежи, но вышла почти на 10 тыс. убитых российских военных – это парни 18-20 лет, почти дети. Солдаты, которым не смогли объяснить, за что они идут воевать. Россия точно могла бы дать этим своим людям что-то другое, кроме смерти", – подчеркнул глава государства.

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