Ко Дню Независимости отремонтируют Музей писанки в Коломые

Музей писанковой росписи является одним из туристических "магнитов" региона и имеет в коллекции более 6 тысяч писанок, некоторые из которых датируются концом XIX-началом XX века

В Коломые откроют обновленный Музей писанки. Фото: Светлана Онищук/Facebook

Ко Дню Независимости в Коломые на Ивано-Франковщине откроют обновленный Музей писанки. Капитальный ремонт уникального музея выполняют по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

По словам главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Светланы Онищук, реконструкция музея очень важна для региона.

"Здесь постоянно проходят различные выставки мастеров народного искусства, проводятся мастер-классы по росписи писанки, представлена ​​экспозиция истории писанковой росписи и собственно – уникальная коллекция произведений писанковой росписи", – говорит Онищук.

Фото: Светлана Онищук/Facebook

На данный момент в музее уже проложили изоляцию и завершили штукатурить цоколь, также ведут внутренние отделочные работы и оформляют прилегающую территорию.

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Здесь представлены писанки почти из всех областей Украины, а также зарубежья – Беларуси, Польши, Чехии, Швеции, Канады и даже Шри-Ланки и Индии.

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Фото: Светлана Онищук/Facebook

Напомним, с момента старта программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" прошло 500 дней, в течение которых было открыто 575 объектов инфраструктуры, среди которых школы, садики, стадионы и больницы.

Координатора программы, заместитель главы Офиса президента Кирилла Тимошенко сообщал, что сейчас, без учета дорог, "Большая стройка" ведется на 959 объектах. В том числе по программе "Большая реставрация" в работе 36 объектов культурного наследия, среди которых дворцы, крепости, музеи и т.д.

Ранее мы сообщали, что на "Большой стройке" мостов в Запорожье остров Хортица соединили с левым берегом города.

Кроме того, в одесском аэропорту открыли уникальную взлетную полосу.

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