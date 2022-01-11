Когда украинцев эвакуируют из Казахстана? В МИДе ответили

Протесты в Казахстане затихли, украинцев среди пострадавших нет / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Казахстана хотят вернуться в Украину около 150 граждан. Они уже обратились в украинское посольство с просьбой о помощи.

Об этом в комментарии "Сегодня" сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

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В то же время, в связи с постепенной стабилизацией ситуации безопасности, часть соотечественников сообщают об изменениях своих планов и решают оставаться на территории Казахстана.

Можно ли покинуть страну самолетом

Международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью восстановлено, за исключением некоторых рейсов европейских авиакомпаний. На 13 и 16 января запланированы регулярные рейсы в Киев, которыми могут воспользоваться наши граждане.

По информации казахстанской стороны, международный аэропорт Астаны также готов к возобновлению полноценной работы. О точном времени открытия аэропорта будет сообщено дополнительно.

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Восстанавливается также транспортное сообщение, включая железнодорожное, между крупными казахстанскими городами.

Как будут эвакуировать украинцев

Украинское посольство договорилось с казахстанской железной дорогой о возможности приобретения групповых билетов для граждан Украины, которые выразят желание прибыть в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Киев.

Дипломаты также договорились с авиакомпанией Air Astana о возможности бесплатного перебронирования билетов на отмененные рейсы из Алматы на новые рейсы из Нур-Султана.

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"Рекомендуем украинцам, которые предпочитают воспользоваться этой опцией, заранее проверять наличие мест и дать рейсы из Нур-Султана", – подчеркнул спикер МИД.

Пострадали ли украинцы в протестах

По данным МИД, среди пострадавших или задержанных в ходе последних событий в Казахстане украинцев не было.

"Посольство Украины поддерживает регулярную связь с гражданами, будет продолжать оказывать им консульскую помощь и информировать о возможных путях выезда из страны", – добавил Николенко.

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