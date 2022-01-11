Коли українців евакуюють з Казахстану? У МЗС відповіли

Протести в Казахстані затихли, українців серед постраждалих немає. / Фото: Колаж: Сьогодні

З Казахстану хочуть повернутися в Україну близько 150 громадян. Вони вже звернулися до українського посольства про допомогу.

Про це в коментарі "Сьогодні" повідомив спікер МЗС України Олег Ніколенко.

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Водночас, у зв’язку із поступовою стабілізацією безпекової ситуації частина співвітчизників повідомляє про зміни своїх планів і вирішує залишатися на території Казахстану.

Чи можна залишити країну літаком

Міжнародне авіасполучення із Нур-Султаном повністю відновлене за винятком деяких рейсів європейських авіакомпаній. На 13 і 16 січня заплановані регулярні рейси до Києва, якими можуть скористатися наші громадяни.

За інформацією казахстанської сторони, міжнародний аеропорт Астани також готовий до відновлення повноцінної роботи. Про точний час відкриття аеропорту буде повідомлено додатково.

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Відновлюється також транспортне сполучення, зокрема залізничне, між великими казахстанськими містами.

Як будуть евакуювати українців

Українське посольство домовилося із казахстанською залізницею про можливість придбання групових квитків для громадян України, які висловлять бажання прибути до Нур-Султана для подальшого вильоту до Києва.

Дипломати також домовилися із авіакомпанією Air Astana про можливість безкоштовного перебронювання квитків на скасовані рейси із Алмати на нові рейси із Нур-Султана.

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"Рекомендуємо українцям, які воліють скористатися цією опцією, завчасно перевіряти наявність місць і дати рейсів із Нур-Султана", – наголосив спікер МЗС.

Чи постраждали українці в протестах

За даними МЗС, серед постраждалих або затриманих під час останніх подій в Казахстані українців не було.

"Посольство України підтримує регулярний зв'язок із громадянами, буде продовжувати надавати їм консульську допомогу та інформувати про можливі шляхи виїзду з країни", – додав Ніколенко.

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