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СЬОГОДНІ Новини України

Яка ситуація з українцями у Казахстані? У МЗС відповіли

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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9 січня, 16:11
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Українське посольство надає консульську допомогу громадянам, які через скасовані авіарейси не можуть залишити країну
Усі застряглі громадяни забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування
Усі застряглі громадяни забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування / Фото: Колаж: Сьогодні

За інформацією МЗС України, загиблих, постраждалих або затриманих українців під час масових заходів в Казахстані немає. Зараз найбільша кількість людей в Алмати – 116.

Про це сказав спікер МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Сьогодні".

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Міжнародний аеропорт Алмати призупинив обслуговування цивільних літаків і використовується для військово-транспортної авіації держав-членів ОДКБ.

"Усі застряглі громадяни забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування. Загроз їхньому життю чи безпеці немає. Посольство підтримує із усіма пасажирами постійний зв‘язок та інформуватиме їх про подальші кроки", – повідомив Ніколенко.

Коли відновлять авіарейси до Києва

За попередньою інформацією, 9 січня планується відновлення регулярних авіарейсів за маршрутом Нур-Сулатан – Київ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив дипломатам пропрацювати альтернативні шляхи виїзду наших громадян із Казахстану у разі істотних затримок відновлення регулярного авіасполучення. До цієї роботи долучилися усі українські посольства в регіоні.

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"Водночас, головною передумовою будь-яких подальших заходів є стабілізація безпекової ситуації", – йдеться у повідомленні.

Що робити українцям

МЗС України взаємодіє із урядами іноземних держав, громадяни яких також не можуть залишити територію Казахстану. Враховуючи триваючу силову операцію та складну безпекову ситуацію, зокрема в Алмати та Алматинській області, нині найбезпечнішим варіантом для українців є залишатися в місцях їхнього тимчасового проживання.

Протести у Казахстані

  • У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НП у трьох регіонах, проте протести продовжились.
  • В Алмати — найбільшому місті та першій столиці країни — увечері 4 січня та в ніч на 5-те відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
  • Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.

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