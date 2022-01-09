Яка ситуація з українцями у Казахстані? У МЗС відповіли

Українське посольство надає консульську допомогу громадянам, які через скасовані авіарейси не можуть залишити країну

Усі застряглі громадяни забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування / Фото: Колаж: Сьогодні

За інформацією МЗС України, загиблих, постраждалих або затриманих українців під час масових заходів в Казахстані немає. Зараз найбільша кількість людей в Алмати – 116.

Про це сказав спікер МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Сьогодні".

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Міжнародний аеропорт Алмати призупинив обслуговування цивільних літаків і використовується для військово-транспортної авіації держав-членів ОДКБ.

"Усі застряглі громадяни забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування. Загроз їхньому життю чи безпеці немає. Посольство підтримує із усіма пасажирами постійний зв‘язок та інформуватиме їх про подальші кроки", – повідомив Ніколенко.

Коли відновлять авіарейси до Києва

За попередньою інформацією, 9 січня планується відновлення регулярних авіарейсів за маршрутом Нур-Сулатан – Київ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив дипломатам пропрацювати альтернативні шляхи виїзду наших громадян із Казахстану у разі істотних затримок відновлення регулярного авіасполучення. До цієї роботи долучилися усі українські посольства в регіоні.

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"Водночас, головною передумовою будь-яких подальших заходів є стабілізація безпекової ситуації", – йдеться у повідомленні.

Що робити українцям

МЗС України взаємодіє із урядами іноземних держав, громадяни яких також не можуть залишити територію Казахстану. Враховуючи триваючу силову операцію та складну безпекову ситуацію, зокрема в Алмати та Алматинській області, нині найбезпечнішим варіантом для українців є залишатися в місцях їхнього тимчасового проживання.

Протести у Казахстані

У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НП у трьох регіонах, проте протести продовжились.

В Алмати — найбільшому місті та першій столиці країни — увечері 4 січня та в ніч на 5-те відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.

Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.

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