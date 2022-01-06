Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані 🎄 Що змінилося з 1 січня 💼 Політичні прогнози 2022 🍲 Готуємо на Різдво
СЬОГОДНІ Новини України

Протести у Казахстані. Як врятуватися українцям та куди звертатися

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 січня, 10:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На сьогоднішній день ситуація ускладнюється введенням надзвичайного стану в Казахстані, нестабільною роботою мобільного зв’язку та Інтернету
Українців намагаються убезпечити у Казахстані. Фото: колаж "Сьогодні"
Українців намагаються убезпечити у Казахстані. Фото: колаж "Сьогодні"

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Казахстані. Наразі підрозділи дипломатичної служби сконцентровані на захисті інтересів українських громадян.

Про це "Сьогодні" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Реклама

Деталі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив відповідним підрозділам дипломатичної служби зосередитися на захисті інтересів українських громадян в Казахстані. Зараз ключовий пріоритет – їхня безпека.

Також посольство України у Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи. У разі загрози життю чи безпеці, українці можуть звернутися за допомогою за телефоном: +7 705 755 66 10 або на електронну пошту: [email protected]

На сьогоднішній день ситуація ускладнюється введенням надзвичайного стану в Казахстані, нестабільною роботою мобільного зв’язку та Інтернету. Частково обмежено рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються або скасовуються міжнародні авіарейси.

Реклама

Увечері 5 січня група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київ через призупинення роботи аеропорту. Дипломати допомогли українцям із пошуком місць для ночівлі. Нині посольство з‘ясовує із адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв‘язок із пасажирами.

За інформацією МЗС, аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі. Сьогодні, 6 січня, планується рейс до Києва.

"Очікуємо від казахстанської влади неухильного забезпечення безпеки громадян України, надання їм повного сприяння, зокрема і тим українцям, які воліють залишити територію Казахстану", – кажуть у МЗС.

Також у відомстві закликали наших громадян уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, виявляти підвищену пильність і обережність, а також зареєструватися в електронній системі"ДРУГ", щоб дипломати могли вчасно надати допомогу.

Реклама

"Хочу усіх заспокоїти: Українська держава своїх громадян не залишить напризволяще. Подальші кроки МЗС та інших відомств задля захисту інтересів українців в Казахстані будуть коригуватися залежно від розвитку безпекової ситуації", – сказав Ніколенко.

Що відбувається у Казахстані. Фото: колаж "Сьогодні"

Протести у Казахстані

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
6 січня. Жанна д’Арк. 610 років тому (1412) народилась легендарна Орлеанська діва, національна героїня Франції часів Столітньої війни з англійцями, спалена ворогами на вогнищі…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня

Дивіться! Поки по всій Україні потепління, Карпати замело снігом

Детальніше
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

28 671

захворіло за тиждень в Україні

-5%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.46

Російський рубль (₽)

0.3624

Євро (€)

31.04

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти