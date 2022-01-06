Протести у Казахстані. Як врятуватися українцям та куди звертатися

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Казахстані. Наразі підрозділи дипломатичної служби сконцентровані на захисті інтересів українських громадян.
Про це "Сьогодні" повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Деталі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив відповідним підрозділам дипломатичної служби зосередитися на захисті інтересів українських громадян в Казахстані. Зараз ключовий пріоритет – їхня безпека.
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Також посольство України у Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи. У разі загрози життю чи безпеці, українці можуть звернутися за допомогою за телефоном: +7 705 755 66 10 або на електронну пошту: [email protected]
На сьогоднішній день ситуація ускладнюється введенням надзвичайного стану в Казахстані, нестабільною роботою мобільного зв’язку та Інтернету. Частково обмежено рух регіонального пасажирського транспорту, суттєво затримуються або скасовуються міжнародні авіарейси.
Увечері 5 січня група українських громадян не змогла вилетіти рейсом Алмати-Київ через призупинення роботи аеропорту. Дипломати допомогли українцям із пошуком місць для ночівлі. Нині посольство з‘ясовує із адміністрацією аеропорту та авіакомпанією можливість здійснення зазначеного рейсу, підтримує зв‘язок із пасажирами.
За інформацією МЗС, аеропорт Нур-Султана працює в штатному режимі. Сьогодні, 6 січня, планується рейс до Києва.
"Очікуємо від казахстанської влади неухильного забезпечення безпеки громадян України, надання їм повного сприяння, зокрема і тим українцям, які воліють залишити територію Казахстану", – кажуть у МЗС.
Також у відомстві закликали наших громадян уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, виявляти підвищену пильність і обережність, а також зареєструватися в електронній системі"ДРУГ", щоб дипломати могли вчасно надати допомогу.
"Хочу усіх заспокоїти: Українська держава своїх громадян не залишить напризволяще. Подальші кроки МЗС та інших відомств задля захисту інтересів українців в Казахстані будуть коригуватися залежно від розвитку безпекової ситуації", – сказав Ніколенко.
Що відбувається у Казахстані. Фото: колаж "Сьогодні"
Протести у Казахстані
- У Казахстані 2 січня розпочалися акції протесту через дворазове підвищення цін на пальне. Після трьох днів демонстрацій президент країни Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, ввів державне регулювання цін та оголосив режим НП у трьох регіонах, проте протести продовжились.
- В Алмати — найбільшому місті та першій столиці країни — увечері 4 січня та в ніч на 5-те відбулися зіткнення мітингувальників із силовиками, поліція застосувала газ та світлошумові гранати.
- Крім того, протести в Казахстані переросли у криваву стрілянину, а військових взяли в полон.
- Токаєв покликав до Казахстану війська ОДКБ для придушення протестів. Він заявив, що погроми влаштовують терористичні банди, які проходили підготовку за кордоном. ОДКБ почала розглядати запит Казахстану.
- Крім того, під час звільнення від протестувальників аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців збройних сил Казахстану.