Протесты в Казахстане. Как спастись украинцам и куда обращаться

На сегодняшний день ситуация усугубляется введением чрезвычайного положения в Казахстане, нестабильной работой мобильной связи и Интернета

Украинцев пытаются обезопасить в Казахстане. Фото: коллаж "Сегодня"

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что внимательно следят за развитием событий в Казахстане. Сейчас подразделения дипломатической службы сконцентрированы на защите интересов украинских граждан.

Об этом "Сегодня" сообщил спикер МИДа Олег Николенко.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил соответствующим подразделениям дипломатической службы сконцентрироваться на защите интересов украинских граждан в Казахстане. Сейчас ключевой приоритет – их безопасность.

Также посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы. В случае угрозы жизни или безопасности, украинцы могут обратиться за помощью по телефону: +7 705 755 66 10 или по электронной почте: [email protected]

На сегодняшний день ситуация усугубляется введением чрезвычайного положения в Казахстане, нестабильной работой мобильной связи и Интернета. Частично ограничено движение регионального пассажирского транспорта, существенно задерживаются или отменяются международные авиарейсы.

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Вечером 5 января группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев из-за приостановки работы аэропорта. Дипломаты помогли украинцам с поиском мест для ночевки. В настоящее время посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность осуществления указанного рейса, а также поддерживает связь с пассажирами.

По информации МИДа, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме. Сегодня, 6 января, планируется рейс в Киев.

"Ожидаем от казахстанской власти неукоснительное обеспечение безопасности граждан Украины, оказание им полного содействия, в том числе и украинцам, которые предпочитают покинуть территорию Казахстана", – говорят в МИДе.

Также в ведомстве призвали наших граждан избегать мест массовых мероприятий, в первую очередь в больших городах, проявлять повышенную бдительность и осторожность, а также зарегистрироваться в электронной системе"ДРУГ", чтобы дипломаты могли вовремя оказать помощь.

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"Хочу всех успокоить: Украинское государство своих граждан не оставит на произвол судьбы. Дальнейшие шаги МИД и других ведомств для защиты интересов украинцев в Казахстане будут корректироваться в зависимости от развития ситуации безопасности", – сказал Николенко.

Что происходит в Казахстане. Фото: коллаж "Сегодня"

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