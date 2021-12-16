Когда украинские школьники уйдут на зимние каникулы – города и даты (обновляется)

Школьники ждут зимние каникулы. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине школьники вскоре уйдут на долгожданные зимние каникулы. Но в разных городах отдых начнется в разное время.
Подробнее о том, когда в городах Украины начнутся зимние каникулы, – читайте далее в материале "Сегодня".
Киев
В столице школьники уйдут на каникулы с 25 декабря и вернутся за парты 9 января.
"Причин для переноса начала каникул нет. Благодаря эффективным противоэпидемическим мерам в столице удалось остановить рост заболеваемости COVID-19 и выйти из красной зоны эпидемиологической опасности. Сейчас все 425 столичных школ работают в обычном режиме, а наши службы проводят постоянный мониторинг заведений среднего образования, контролируя динамику заболевания", – заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
Он также отметил, что специалисты настоятельно рекомендуют максимально вакцинировать население для более безопасного протекания болезни и сохранения жизни.
"Киев – лидер по вакцинации в Украине. Сейчас уже сделано более 3,1 миллиона прививок. Полностью вакцинировано около 1,57 миллиона киевлян. Среди представителей образовательной отрасли вакцинировано около 97%", – подчеркнул Валентин Мондриевский.
Львов
Школьники будут отдыхать с 27 декабря по 10 января.
Харьков
Фактически последним рабочим днем будет пятница, 24 декабря, потому что 25-27 декабря – выходные и праздничные дни. Таким образом, каникулы в школах начнутся 28 декабря.
Днепр
Зимние каникулы в школах начнутся с 25 декабря. К учебе дети вернутся 10 января.
Кривой Рог
Зимние каникулы для детей продлятся с 25 декабря по 9 января.
Кропивницкий
Каникулы для детей начнутся с 27 декабря, а в некоторых школах с 30 декабря. Ученики вернутся за парты уже 10 января.
Ровно
Школы уйдут на каникулы с 25 декабря и будут отдыхать до 9 января.
Хмельницкий
Дети начнут отдыхать 30 декабря, а к учебе вернутся 9 января.
Чернигов
Здесь каникулы начнутся уже с 24 декабря, а на учебу дети выйдут 9 января.
Полтава
Каникулы для школьников начнутся 25 декабря, а 10 января завершатся.
Волынь
Школы города уйдут на зимние каникулы 28 декабря и вернутся к обучению 9 января.
Житомир
Зимние каникулы начнутся 31 декабря и продлятся до 16 января.
Сумы
Здесь зимние каникулы для учеников начнутся 25 декабря и продлятся до 9 января.