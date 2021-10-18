Когда в Украине прекратят переводить часы? В Раде ответили

В Украине вернутся к вопросу об отмене перевода часов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже через две недели Украина перейдет на зимнее время. Но перевод часов все же прекратится.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга.

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Он пояснил, что восстанавливать дискуссии о прекращении перевода часов нужно, когда Украина перейдет на зимнее время. Тогда депутаты продолжат рассмотрение соответствующего законопроекта.

"Голосовать за данный законопроект в летнее время не было никакого смысла, так как естественное время для Украины – UTC + 2 – это зимнее время. После того, как Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия снова должна быть поднята" , – отметил Стефанчук.

По его словам, вопрос должен рассматриваться, учитывая биологический ритм и здоровье украинцев, а также решение стран Евросоюза, которые также отказались от сезонного перевода часов.

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Когда и куда переводить стрелки

Часы переведут на зимнее время в последние выходные октября – в ночь с субботы на воскресенье. Произойдет это в 4 утра 31 октября.

Это означает, что в 4:00 ночи на воскресенье мы должны перевести стрелки часов на час назад. День будет начинаться раньше, но раньше будет и темнеть.

Почему Рада затормозила отмену перевода часов?

Весной Верховная Рада пыталась отменить перевод часов в Украине, но не смогла принять соответствующий закон. Авторы закона настаивали, чтобы Украина не переходила на летнее время, и вся страна жила по киевскому времени.

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Все остановилось, потому, что в Евросоюзе тоже не определились с этим вопросом. Для Украины очень важно синхронизировать время с Европой, так как от этого зависит расписание движения транспорта и другие логистические вопросы.

Что происходит в Европе?

Европарламент в 2019 году решил отменить перевод часов на летнее и зимнее время в странах ЕС. Каждая страна-член Евросоюза должна была выбирать, оставить навсегда зимнее или летнее время. Но дискуссия продолжается до сих пор пор. Решение ждут в 2022 году. После этого и Украина сможет принять соответствующее решение.

Сейчас в Европе три часовых пояса:

западноевропейское время – Ирландия, Португалия и Великобритания (время по Гринвичу)

– Ирландия, Португалия и Великобритания (время по Гринвичу) центральноевропейское время – 17 государств, в них время "Гринвич + 1:00".

– 17 государств, в них время "Гринвич + 1:00". восточноевропейское время – Болгария, Греция, Румыния, Кипр, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, у них время "Гринвич + 2:00".

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