Коли в Україні припинять переводити годинники? У Раді відповіли

В Україні повернуться до питання про скасування переведення годинників. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже через два тижні Україна перейде на зимовий час. Але переведення годинників все ж таки припиниться.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу.

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Він пояснив, що відновлювати дискусії про припинення переведення годинників потрібно, коли Україна перейде на зимовий час. Тоді депутати продовжать розгляд відповідного законопроєкту.

"Голосувати за цей законопроєкт у літній час не було ніякого сенсу, тому що природний час для України – UTC+2 – це зимовий час. Після того, як Україна перейде на зимовий час, ця дискусія знову має бути піднята", – зазначив Стефанчук.

За його словами, питання має розглядатися, враховуючи біологічний ритм та здоров'я українців, а також рішення країн Євросоюзу, які також відмовилися від сезонного переведення годинників.

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Коли і куди переводити стрілки

Годинники переведуть на зимовий час в останні вихідні жовтня – в ніч з суботи на неділю. Відбудеться це в 4 ранку 31 жовтня.

Це означає, що о 4 годині ночі на неділю ми повинні перевести стрілки годинника на годину назад. День буде починатися раніше, але раніше буде і темніти.

Чому Рада загальмувала скасування переведення годинників?

Навесні Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників в Україні, але не змогла прийняти відповідний закон. Автори закону наполягали, щоб Україна не переходила на літній час, і вся країна жила за київським часом.

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Все зупинилося, тому, що в Євросоюзі теж не визначилися з цим питанням. Для України дуже важливо синхронізувати час з Європою, так як від цього залежить розклад руху транспорту та інші логістичні питання.

Що відбувається в Європі?

Європарламент в 2019 році вирішив скасувати переведення годинників на літній і зимовий час в країнах ЄС. Кожна країна-член Євросоюзу повинна була вибирати, залишити назавжди зимовий або літній час. Але дискусія досі триває. Рішення чекають в 2022 році. Після цього і Україна зможе прийняти відповідне рішення .

Зараз в Європі три часових пояси:

західноєвропейський час – Ірландія, Португалія і Велика Британія (час за Гринвічем)

– Ірландія, Португалія і Велика Британія (час за Гринвічем) центральноєвропейський час – 17 держав, у них час "Грінвіч + 1 година".

– 17 держав, у них час "Грінвіч + 1 година". східноєвропейський час – Болгарія, Греція, Румунія, Кіпр, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, у них час "Грінвіч + 2 години".

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